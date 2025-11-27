¡No se ve el verde!

«No hay rastros de verde en el prado», informa alarmada la radio. O podría ser el periódico o la televisión. La sorpresa viene de ... que 1) ha empezado a nevar; 2) la nieve cubre la hierba. Lo primero es un fenómeno normal en noviembre, aunque más frecuente hace unas décadas. Lo segundo sucede siempre cuando nieva: el prado queda cubierto, todo blanco. Sobra la perplejidad que transmite la noticia.

Sin embargo, no son excepcionales expresiones de este tipo. Cualquier variación del tiempo se recibe como un acontecimiento inaudito, un desastre o el augurio de una catástrofe; y si bien ocasionalmente se produce alguno, la inmensa mayoría de los cambios del tiempo forman parte de la normalidad, las habituales variaciones estacionales.

Actualmente se recibe con sorpresa, recelo y asombro que llueva, nieve, haga calor o enfríe. Hace pocos días me aseguraba un sujeto que no salía de casa porque hacía un frío de espanto, y el termómetro estaba sobre los 5 grados, temperatura que en tiempos sólo hubiese llevado a ponerse alguna prenda de abrigo, sin más consideraciones.

El ideal actual es el paraíso perfecto, en el que no haga frío ni calor, no llueva –salvo por la noche quizás, pero poco– y sólo nieve en las estaciones de esquí –para evitarnos el relato dramático de cuando les falta–, en las postales navideñas y en las películas de dibujos animados que transcurren en los Alpes.

Nos horroriza el cambio climático –incorporado ya al género mediático de las catástrofes, como el Titanic, los tsunamis, las erupciones volcánicas tipo Krakatoa, la extinción de los dinosaurios, los documentales sobre Hitler, los incendios de rascacielos y los ataques de tiburones–, pero consideramos que el ideal –y la obligación de la naturaleza– es la moderación, los fenómenos meteorológicos mesurados y espaciados: que no haya viento, niebla, granizo; ni calor en agosto.

Cualquier variación sobre el tiempo templado y con un cielo azul o pacíficamente nuboso se convierte en motivo de alarma, quizás de quedarse en casa.

De ahí los sobresaltos con los anuncios de que llegan calores venidos del desierto, de olas polares que atravesarán todos los obstáculos para quedarse justo encima de nosotros. Desde que a las borrascas se les pone nombre han adquirido un tono amenazante, un aire de huracán caribeño nivel cinco o de un voraz monzón asiático.

No digamos si las noticias nos hablan de un temporal en el mar: el relato de las olas contra las rocas nos estremece, tenemos la sensación de que el apocalipsis se cierne sobre nosotros.

Y eso, por no citar la sequía que se ensaña con este atribulado país. Quizás alguna vez aumenta el volumen de líquido que retienen los pantanos (a algún lado irán las lluvias que nos castigan) pero al parecer los reportajes sólo los hacen cuando se van quedando sin agua y salen a la superficie las iglesias que se inundaron en su día, incrementándose así la sensación que nos acercamos al final de los tiempos.