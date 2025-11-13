Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

«Todo va a salir bien»

Manuel Montero

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:17

Comenta

«Todo va salir bien». En las películas y series americanas es la frase talismán. Se la dicen a cualquier sujeto en apuros y se ... supone que se tranquiliza. Por ejemplo, llega el poli bueno o la ayudante del fiscal del distrito y se encuentra a la pobre víctima atada con cadenas a la pared de una vil mazmorra mientras el malo, armado hasta los dientes, le apunta a la cabeza y un sicario encañona con un superfusil, a la víctima y al presunto salvador –típica escena americana–. Entonces el recién llegado se la espeta: «todo va a salir bien».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Muere una niña de seis años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  3. 3 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  4. 4 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  7. 7 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  8. 8 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  9. 9 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  10. 10 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Todo va a salir bien»