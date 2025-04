En tal caso, no estarían diciendo barbaridades, sino ejerciendo pedagogía para quitarnos la venda.

La vicepresidenta de gobierno María Jesús Montero lo ha dicho con ... contundencia y, dada la índole e importancia del aserto, resulta improbable que improvisase, mucho menos que quiera engañarnos. Asegura que «Bildu se ha reconvertido como ningún otro partido a la democracia» y se deshace en elogios con los antiguos apoyos al terrorismo, algunos de cuyos dirigentes lo llegaron a practicar.

¿La vicepresidenta los ve más convertidos a la democracia que a los propios socialistas? Esto ya no es el blanqueamiento de la izquierda abertzale que venían realizando para justificar sus acuerdos con la herencia del asesinato y la extorsión. Parece más bien un proceso de beatificación del exterrorista y de sus secuaces, convertidos ¡en ejemplo! Una especie de mártires de la democracia, para entendernos.

El mundo al revés

Eso lo consigue Bildu sin ningún arrepentimiento de su pasado. Sin ninguna condena, al menos a posteriori, de los crímenes cometidos contra la democracia, para acabar con ella. Es más: no se priva actualmente de ninguna ocasión para homenajear terroristas ni para exaltar aquella violencia. ¿Unos cuantos votos al gobierno con el objetivo, declarado, de conseguir la liberación de terroristas presos se llama 'conversión a la democracia'? Encima, viene condimentado por expresiones paleopolíticas de los dirigentes de Bildu, hoy preocupados por los menores no acompañados, como hacía en tono monacal Otegi. Le preocupan sus infancias difíciles. Pero no ha tenido, ni tiene, similar conmiseración por la cantidad de niños asesinados por ETA, en la que militó al menos diez años.

Eso no ocurrió en otro planeta sino aquí, en nuestra época.

¿Es el mundo al revés? Quizás la vicepresidenta primera del gobierno muestra la actual concepción socialista de democracia. Da la impresión, más bien, de que los aún llamados socialistas, olvidando su pasado, se están convirtiendo al concepto de 'democracia' de Bildu. ¿Se están batasunizando? Admiten un concepto político en el que ha cabido –y cabe– la violencia, las presiones antidemocráticas, la exaltación de conceptos discriminadores, la aspiración a romper la constitución y la unidad nacional, etc.. Demócratas serían así si quienes votan a Sánchez, hagan lo que haga, digan lo que digan, y aspiren a lo que aspiren.

Hay otra posibilidad aún peor. Quizás los socialistas no se están convirtiendo a los 'parámetros' antidemocráticos de Bildu, que relativizan la democracia, sino que habrían recelado siempre la democracia constitucional. Queríamos creer que los socialistas siempre se sublevarían contra cualquier actitud antidemocrática, aunque proporcionara votos a Sánchez, pero expresiones como las de la vicepresidenta primera de gobierno llevan a pensar que estábamos equivocados. Y que éramos los demócratas quienes vivíamos en un mundo al revés, en un universo alternativo, donde al pan se le llama pan y terrorismo al terrorismo.