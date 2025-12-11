Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Identidad doctrinal

«De creerles, no han elegido ser progresistas, sino que lo son per se, al parecer de nacimiento, incluso prenatales. Es su identidad»

Manuel Montero

Manuel Montero

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:00

En tiempos, ser comunista se convirtió en una identidad. Daba igual lo que hicieran Stalin o el partido. Nada podía con la fe del militante. ... Hubo casos de fusilados durante alguna depuración que morían gritando su fe en Stalin, por quien les habían condenado arbitrariamente. Comunistas hasta el fin.

