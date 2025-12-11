Identidad doctrinal

En tiempos, ser comunista se convirtió en una identidad. Daba igual lo que hicieran Stalin o el partido. Nada podía con la fe del militante. ... Hubo casos de fusilados durante alguna depuración que morían gritando su fe en Stalin, por quien les habían condenado arbitrariamente. Comunistas hasta el fin.

Sin la carga dramática de las ejecuciones, en algunas de nuestras ideologías –de momento, en las que se dicen de izquierdas– está sucediendo algo parecido. De creerles, no han elegido ser progresistas, sino que lo son per se, al parecer de nacimiento, incluso prenatales. Es su identidad.

Lo mismo da lo que hagan su partido o sus gerifaltes... nada conmueve su fe, ni sus intenciones de auparles por muchas barrabasadas que perpetren, sea de índole económica, de lesa sexualidad, o contumacia en el relato apócrifo. Siempre tendrán su voto. Cuestión de identidad.

De ahí que el principal objetivo de los dirigentes progresistas no es convencer de la bondad de sus programas ni de sus planes de futuro, sino asentar la identidad de sus seguidores, y extenderla entre los vecinos. Según el bulto vaya creciendo, la crítica disminuirá o quedará circunscrita a una pequeña aldea en la Galia madrileña o andaluza, por lo que las elecciones requerirán menor esfuerzo argumental.

Bastará decirse progresista y los concernidos responderán al llamado de la identidad.

Por eso, no deben preocuparse si algún mandamás, o muchos, sale rana y se le descubre arramplando fondos públicos, apropiándose comisiones, gastándose el dinero de todos –«no es de nadie», dijo en su día una dirigente, revelando quizás la visión íntima de los socialistas, lo que explica tal vez su propensión a ver sus latrocinios como un mal necesario– en sus aficiones prostibularias o acosando sexualmente.

En tales casos se les quita a sus autores el título de progresistas, proyectando la idea de que es un pecado ajeno a tal identidad, por lo que cabe seguir asegurando que el progresismo es el camino de perfección.

Esto explica también que la primera reacción progre ante la corrupción de los suyos o sus atrocidades de género no consista en investigarlas, sino encubrirlas o perder denuncias por fallos informáticos. Quieren evitar que algún despistado, no imbuido aún en la mística de su férrea identidad, piense que los progresistas también pecan –y tendrían que pagar políticamente por ello–. O sea, desde el momento en que se conocen sus deslices ya no son progresistas sino grandes desconocidos que hacen el juego a la derecha.

Efectivamente, la forma de asentar la identidad progresista es afirmar el repelús atávico a la derecha entendida como el infierno de Dante, donde arde lo peor de lo peor, o como una serpiente ponzoñosa que nos ofrece una manzana para que tras comerla caigamos en un sueño de cien años, a la espera de que venga un príncipe a despertarnos con un beso, que sería considerado agresión sexual por no mediar consentimiento, salvo si tal príncipe fuera progresista, y cabe aplicarle la otra vara de medir.