Cutrecracia

Ha sido el éxito literario de la temporada, quizás de la década. El informe de la UCO se ha leído, releído, descrito, comentado… a juzgar ... por las novedades que siguen saliendo, es un saco sin fondo.

Nadie ha dudado de su veracidad. Las campañas gubernamentales solían hablar de bulos, falsedades, mentiras, inventos de la derecha y de 'determinados' medios de comunicación. Se han callado de golpe. Impresiona ese silencio profundo, intenso, sepulcral, tan inusual en la política socialista, dada a vociferar para tapar las vergüenzas.

Ha salido dos veces Sánchez para intentar escurrir el bulto, sin conseguirlo –ha dado arranque a sus exequias, aunque aún no se haya dado cuenta–, pero con el efecto irreversible de dar por bueno el contenido del informe. Nada de fakes, manipulación, esto lo que hay.

La razón de que nadie haya podido sentar sospechas sobre el mentado escrito, contra lo habitual, es que resultaba obvio que se basaba en audios, las grabaciones del tal Koldo, un baracaldés inverosímil que tras ser escolta y portero de puticlub llegó a ocupar un lugar clave las cúpulas del Estado.

Koldo ha conseguido que las palabras no se las lleve el viento. Además, en cuanto se transcribieron los audios, se desvanecieron las dudas, si las había. Ni siquiera hacía falta oír las voces, bastaba el texto.

Lo sorprendente es que el marchamo de veracidad se lo daba el lenguaje zafio, las escenas sórdidas que evocaba, el aire barriobajero, la imagen de un grupo mafioso malorganizado por Torrente, la sensación cochambrosa que desprende todo.

Eso eliminó las dudas. La sensibilidad nacional asocia el habla ordinaria y soez a la verdad socialista.

Esto demuestra la profundidad de la sima en que hemos caído –o nos han echado–: no emplea el ministro el lenguaje que cabría imaginarle, ni tampoco se aprecia un mínimo sentido de la ética. Asombra la naturalidad con la que estos sujetos se repartían dinerales. Sólo de refilón aparece alguna frase que prueba que sabían que eso no se podía hacer, pero no para mostrar remordimiento, sino para que no se sepa –cuando Cerdán le dice a Koldo que de estas cosas no se habla, se supone que para que no te oigan o te graben–.

Nos estamos yendo al garete porque unos sujetos viciosos y avariciosos pudieron escalar políticamente y hacer negocios a nuestra cuenta. Que esto pudiera suceder, y durara tantos años, confirma cuando menos la dejadez con que llevan nuestra cosa pública.

Es inverosímil que el presidente y los mandamases del PSOE no lo supieran o sospecharan –varias personas hubieron de participar en los tejemanejes–. Pero, al margen de esto, el sanchismo debe caer por habernos convertido en una cutrecracia.

Resistirá, sin más expectativa que ver cómo sube el fango.

Por ejemplo: el feminismo ha sido su bandera durante años. «Soy feminista por ser socialista», escribió Ábalos, antes o después de algún encuentro libidinoso. Visto lo visto, se convierte en una frase cutre imposible de levantar políticamente. Viene a ser un epitafio.