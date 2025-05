Afán de liderar

Comenta Compartir

No sólo ha querido liderar España, el progresismo y la socialdemocracia mundial –todo se le queda pequeño–. Ha buscado liderar la respuesta europea contra Trump ... y, en general, la oposición mundial contra el presidente norteamericano; también ha querido, y quiere, liderar la lucha contra el liberalismo, según sus panegiristas –los tiene– y no parece un sarcasmo, pese a que nos esté llevando precisamente por esa senda. Liderar, liderar, liderar… lo suyo no es gobernar, gestionar, presidir, pues sueña con un grado superior.

Ha tratado también –y trata– de liderar una ofensiva europea contra Israel, así como una cumbre europea contra las acciones de Israel en Gaza. Según la propaganda del PSOE, pretende liderar la petición de paz para Oriente Medio, pero esto es una versión distinta a lo anterior, pues a las ambiciones de Sánchez como líder les caracteriza la costumbre de situarse con una de las partes. No liderar la búsqueda de la paz, sino el apoyo a los palestinos. También quiere liderar la lucha contra la tecnocasta (sic), así como un debate sobre la regeneración, no la regeneración sino el debate, acción que no sabíamos exigía liderazgo. Cuando llegó al mundo de la política ya prometía. Quería «liderar un cambio que una». En esto fabulaba. En ningún momento ha buscado unidades, sino rupturas, eliminar consensos. Un caudillo de parte no es necesariamente un líder, aunque lo sigan los suyos. También quiso presentarse como líder mundial ante la guerra de los aranceles y se fue a China para que lo viesen como líder aventajado. Y liderar a Europa en la guerra de Ucrania, algo imposible dado su veletismo en la materia. Como no ha logrado el propósito, a los fontaneros del gobierno les gusta informarnos de que participa «en la reunión de líderes sobre la paz y la seguridad en Ucrania». No es lo mismo, pero a lo mejor cuela. A veces lidera cosas de andar por casa, pues no le importa dedicarse a asuntos de menor enjundia, como cuando, dicen las crónicas, «lidera las arremetidas del gobierno contra Ayuso para que dimita» o «lidera la respuesta al apagón desde el cuarto de control de Red Eléctrica», noticia que pasó inadvertida, lo que seguramente sirvió para contener el pánico. Lo suyo es por tanto vocacional. Ha llegado a nosotros para liderar: qué buen señor si tuviera buenos vasallos, aquí y allende las fronteras. Sucede sin embargo que suena a desmesura la pretensión de encabezar causas a la búsqueda de la oportunidad, como los espontáneos que saltan a la plaza de toros para hacerse notar. Cabe desconfiar de que esté dotado para liderar causas tan dispersas. Por otra parte, liderar no es presidir, ni siquiera ponerse a la cabeza de la manifestación. Requiere criterios. Un líder ha de tener capacidad de influir, motivar y guiar a los demás para alcanzar objetivos comunes, dicen los expertos. No parece el caso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión