Más que pícaros

C. Ramos

En España la corrupción no es solo una lacra contemporánea, sino que proviene, para nuestra desgracia, de una tradición. No es casualidad que el género ... de la novela picaresca naciera aquí, ni que su máxima celebridad —el Lazarillo de Tormes— sea símbolo del ingenio al servicio de la supervivencia en una sociedad marcada por valores de inversión ética, que siguen muy vigentes: la hipocresía, y sobre todo, la doble moral característica de nuestro día a día, lo que se es y lo que se cree ser. Desfila por los tribunales una pléyade de políticos, familiares de políticos, empresarios y asesores implicados en tramas de todos los colores y con todos los colores, salvo el del sonrojo, que abarcan desde malversación de fondos públicos hasta tráfico de influencias y no podemos evitar preguntarnos: ¿hemos cambiado realmente desde el siglo XVII? ¿O seguimos atrapados en el mismo relato, solo que con trajes mejor cortados, cuentas opacas en paraísos fiscales o sobres de quinientos eurazos?

Lázaro, el pícaro por excelencia, justificaba su astucia con palabras que resuenan todavía: «Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes,... y que siendo niño padecí mucha hambre y necesité aguzar el ingenio más que otros». El Lazarillo no robaba por codicia, sino por necesidad, y lo hacía en un mundo donde los poderosos abusaban sin rubor de los más débiles. ¿Qué son, entonces, los que hoy se apropian de lo público, no por hambre, sino por avidez insaciable? ¿Pícaros o simplemente ladrones revestidos de corbata? Supongo que ese matiz duele más en quienes ven apandar en siglas de la izquierda. La figura del pícaro evolucionó en obras como 'El Buscón de Quevedo', donde Don Pablos aspira a ascender socialmente, aunque fuese por medios fraudulentos. Ese es nuestro pícaro actual. Su obsesión por el estatus, por aparentar, por llegar a ser «alguien» sin mérito propio, parece un espejo de tantos personajes actuales que compran másteres, falsifican currículums o trafican con influencias. «Y así anduve buscando mi vida, no por caminos rectos, sino por sendas torcidas, que son las más frecuentadas en este mundo». Pónganle nombre actual a esa reflexión quevedesca. Nuestra historia está llena de casos de corrupción, pero no solo de Lázaros luchando por sobrevivir, sino pudientes que se vieron enfangados en el «ansia» que diría José Mota. Baste recordar aquellos validos –lo que puede hacer una letra– como el Duque de Lerma, especialista en pelotazos urbanísticos moviendo la corte de sitio a donde ya había adquiridos los edificios pertinentes. Ministros, dictadores, reyes y reinas, duques consortes, presidentes de diputaciones y comunidades han aumentado su patrimonio personal aprovechando de manera fraudulenta el cargo, cada uno en la medida de sus posibilidades. La ciudadanía asiste, entre la indignación y la resignación, al desfile de «listillos» que, como Pablos, desean enriquecerse «sin trabajar y con honra». Seguimos atrapados en el bucle histórico que convierte la literatura en profecía, como un relato continuado en el que aparece después de cada episodio: «continuará…». Porca miseria.

