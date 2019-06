Un lustro del Rey Los regímenes democráticos occidentales que funcionan no incurren en el error de complacerse en un perpetuo revisionismo ANTONIO PAPELL Domingo, 23 junio 2019, 22:53

Se han cumplido cinco años de reinado de Felipe VI, aniversario que coincide con un punto de inflexión en que parece superada la etapa convulsa que arrancó con la abdicación de su progenitor, don Juan Carlos, y el periodo de inestabilidad parlamentaria abierta con las elecciones de diciembre de 2015. En ese lustro se han celebrado tres elecciones generales y ha prosperado una moción de censura, a la vez que han accedido al Congreso tres nuevos partidos estatales. Asimismo, en esos cinco años ha estallado el conflicto catalán y se ha celebrado el correspondiente macrojuicio que depurará responsabilidades. No es voluntarista la impresión de que en este maremágnum la institución monárquica ha salido fortalecida. El hecho de que mientras hablamos y escribimos un cuñado del Rey esté en prisión potencia simbólicamente la normalidad del momento. Y es evidente que, pese al republicanismo de salón que han adoptado los separatistas catalanes, la Corona ha desempeñado y está desempeñando con solvencia su papel, incluyendo en el cómputo su intervención del 3 de octubre de 2017. Sólo Podemos (por un extraño sentido de la modernidad) y lógicamente los independentistas han criticado una toma de posición diáfana que está en la esencia de la función regia.

Los regímenes democráticos occidentales que funcionan no incurren en el error de complacerse en un perpetuo revisionismo. De la misma manera, no tiene ya sentido de momento la disyuntiva entre las dos formas clásicas de Estado, a menos que alguna conmoción justifique el análisis. Nuestros engranajes institucionales funcionan, y además la Monarquía, bien administrada hoy por su titular y por la reina consorte, rinde un servicio claro en las áreas de la diplomacia exterior, de la promoción cultural, de la excelencia intelectual, del estímulo emprendedor y de la estabilidad política. Tenemos, en fin, a buenos profesionales en estos delicados cometidos, y no deberíamos perder el tiempo en cábalas cuando tantas acciones urgentes tenemos la obligación de acometer en diversas vigas agrietadas del Estado para reparar sonoras averías.