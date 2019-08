Libre elección de perro

Cuenta Nuria Roca que cuando su perra tuvo cachorros los animalistas la pusieron verde porque hay que adoptar. ¿Y qué haces si tu perra se reproduce digamos sin tu consentimiento? ¿Tirar al río los cachorros como Felicidad Blanc los gatos? Es uno de los momentos más recordados de 'El desencanto', cuando Blanc reconoce que metió los gatos recién nacidos en una caja, que le hizo agujeros para que respiraran y la tiró al río en presencia de sus hijos. No se puede decir que los Panero salieran muy bien, pero no parece que ese fuera uno de los momentos duros de su educación.

Los animalistas pretenden que vayas por ahí con perros feos (que me parece muy bien). Con chuchos. Como si en lugar de llevar zapatos buenos y bonitos tuvieras que ponerte los de la ministra Montero. Pretenden imponer la idea de que comprar perros es como comprar a Kunta Kinte para luego llamarlo Toby (mira, nombre de perro). Para que el delirio llegue al infinito y más allá, recordar que el otro día uno de los famosos que han comprado descendencia en Estados Unidos recriminaba a Isabel Pantoja su nuevo perro, un yorkshire llamado Sissi II que le ha regalado su hijo por su cumpleaños. Hombre, ¿qué haces comprando perros de raza y a un criador sospechoso pudiendo adoptar, que es lo correcto? No olvido que la desfachatez forma parte del espectáculo de cierta televisión (no, de la televisión), pero esto es sostener una cosa y la contraria.

No siempre estoy de acuerdo con Groucho. Creo que el mejor amigo del hombre (y de la mujer) es un jamón. El decía que fuera de un perro, el mejor amigo de un hombre es un libro. Y que dentro de un perro está muy oscuro para leer. Hemos llegado a un momento en que se habla mucho de libertad y ni sabemos lo que significa. Sí sabemos que la libertad acepta yugos. Lo que no acepta es que tengas el perro que te dé la gana.