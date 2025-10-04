Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«He enterrado mi corazón en el sudario de mi hijo»

Iniciamos otra vida fuera de Gaza, pero nuestra mente sigue allí

Kayed Hammad

Intérprete gazatí

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:54

En la primera semana de guerra, bombardearon mi casa en Ciudad de Gaza y todo se quemó por el fósforo blanco de las bombas. Días ... después era bombardeado todo el edificio, de 12 plantas. Fue un momento muy doloroso porque nos vimos obligados a sobrevivir huyendo. Como no existen sótanos ni refugios porque su construcción estaba prohibida, hemos tenido que ir de una casa a otra escapando de la muerte. He cambiado 17 veces de casa en 20 meses y medio de asedio. Y a veces de madrugada, lo que significa que hay que dejar, a todo correr, la poca comida que tienes, el agua, y empezar de nuevo en otro sitio, buscando algo de comer, leña para fuego.... Todo se utiliza como arma de guerra. En dos hambrunas tuvimos que alimentarnos de harina hecha para animales, con cebada, maíz y arena sucia. Pero no había más remedio. Hasta alguna hierba, una hoja de árbol. Si eres capaz de tragarlo, pues adelante.

