El entramado cultural granadino

Granada es una fábrica de generación de talentos. Eso explica el variado y amplio número de actividades culturales que se organizan en nuestra provincia. Ese ... ambiente de vivencia cultural diaria debería ser plasmado, con exactitud, en el proyecto que debemos entregar antes del 28 de diciembre, para conseguir la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031.

Un amigo mío, funcionario y malagueño, que trabajó durante varios años en Granada, soñaba con volver a su tierra. Pensaba que en Málaga, como la moda pregona, tendría mucha más oferta cultural. ¡Qué decepción! Pronto descubrió que su ciudad, aunque posee museos de gran renombre –Picasso, Pompidou, Thyssen, Ruso, y La Térmica–, sabiamente auspiciados por sus autoridades locales y provinciales, y que deberían ser un acicate para nuestros gobernantes, sin embargo, pronto empezó a echar de menos la movida cultural granadina.

En un magnífico reportaje en Ideal, del 9 de noviembre, tres grandes maestros del periodismo, Jorge Pastor, José Enrique Cabrero y José Antonio Muñoz, hacen una descripción muy exacta de ese ambiente cultural del que hablo. Aparte del patrimonio que poseemos –Alhambra, Catedral, Capilla Real, San Jerónimo, Palacio de Carlos V, La Cartuja, San Juan de Dios…–, y de la convivencia pacífica en nuestra tierra de pueblos tan diferentes como cristianos, judíos y musulmanes, hoy duramente enfrentados; Granada es una fábrica de talento y de vivencia del mismo, en sus teatros, en sus plazas y en sus diversos rincones.

Si Granada ha tenido artistas de relieve internacional como Ganivet, Lorca, Ayala, Enrique Morente, Carlos Cano, José Guerrero, Manuel de Falla…; hoy surgen nuevos talentos: Manuel Liñán o Patricia Guerrero en danza; Sergio García en ilustración, María Dueñas y Pablo Heras en música clásica; Miguel Ríos, Juan Pinilla, Dellafuente, Lola Índigo, Saiko o Lori Meyers en música diversa, y cientos de escritores y poetas como García Montero, Rafael Guillén, Ángeles Mora, Elena Martín Vivaldi, Antonio Carvajal, Javier Egea, José Carlos Rosales, Álvaro Salvador, Jesús Montiel, Olalla Castro, Andrés Neuman, Rosa Berbel, May R. Ayamonte…

Además, Granada cuenta con una serie de centros públicos y privados, de las más diversas materias, que crean el arte y a los artistas. En el ámbito público: Facultad de Bellas Artes, Conservatorio Superior de Música, y los profesionales Ángel Barrios y Reina Sofía, el Centro Albaicín, la Escuela de Arte Val del Omar o el Centro de Formación Escénica de Andalucía. El número de centros privados es infinito: Escuela de Arte, Filmosofía, Curva Polar, Estación Diseño, Artemisa, Artegio, Mi Espacio, Gabba Hey, Iniciativas Musicales, Escuela Experimental de Música, Remiendo, Escuela de Teatro, Escuela de Escritura, Taller de Escritores de Granada…

¡Cuánto talento hay en Granada¡. ¡Cuántas factorías de talentos hay en nuestra tierra! ¡Y, cuántos espacios culturales tenemos! Danza, teatro, música, presentación de libros, flamenco, recitales de poesía, óperas y zarzuelas, autos sacramentales, películas, cómic, exposiciones de pintura y escultura…, nos llenan de vida y animación. Granada es la tierra de la cultura por excelencia. Solo nos falta –¡tantas veces se ha reiterado!– que alguien –quizá el Ayuntamiento– elabore un programa semanal o mensual con todas las actividades de las diferentes Administraciones –Universidad, Diputación, Ayuntamientos, Palacio de Congresos, Teatro Isabel la Católica, Centro Artístico, Ateneo, organismos privados y públicos, …– para que sirva de guía a granadinos y visitantes.