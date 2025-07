Comenta Compartir

El Pinciano, humanista del siglo XVII, dijo: «El pobre no puede hacer obra ilustre, pues vive miserable, aborrecido y despreciado; al pobre no hay quien ... le dé la mano; al rico todo se le ríe y reverencia». Coincide con lo que decía Cervantes en el discurso de las armas y las letras: «Quien es pobre no tiene cosa buena, pues la pobreza la padece ya en hambre, ya en frío, ya en desnudez, ya en todo junto». Para don Quijote, como para los humanistas de su tiempo, los mendigos reflejan la tremenda desigualdad de aquella época, similar a la nuestra, que maltrata a los desposeídos y halaga a los poderosos.

Aunque las olas de mendigos que había entonces no son los que hoy existen, las causas siguen siendo las mismas: vivimos en una sociedad en la que la ascendencia sigue marcando la vida de la gente, y los menos afortunados no suelen gozar del favor de nadie, ni siquiera de las autoridades, que tienen la obligación de velar por los que la sociedad arrincona y desecha. Esa situación de desamparo en la que viven unas 300 personas en Granada, sin techo, al albur de las estrellas, está siendo denunciada proféticamente por una asociación de personas comprometidas, sin encontrar en las autoridades locales el eco necesario. En una de las carocas de La Calle Mata –ellos han elaborado sus propias quintillas–, y contrastando la vida de los mendigos con las aspiraciones a obtener la capitalidad cultural, armonizan ambas realidades, pues no puede entenderse una capital de la cultura que no atiende a sus ciudadanos más débiles: «Si la gente tiene techo, / si sus derechos se cuidan, / si hay cultura, arte y vida, / Granada será, sin duda, / la capital escogida». Esta asociación, viendo el desinterés del Ayuntamiento y las altas temperaturas existentes, ha denunciado ante la fiscalía la negativa municipal a abrir un refugio climático para los sin techo. Es inadmisible la situación que sufren estas personas después de reivindicarlo durante años sin ningún resultado, cosa que sí vienen realizando otras ciudades, como por ejemplo Madrid, cuyo ayuntamiento acaba de anunciar la creación de un centro para alojar y atender a 150 sintecho de Barajas, que funcionará desde julio hasta finales de octubre, y ofrecerá cama, desayuno, cena, aseos, ropero y lavandería. Recientemente se ha celebrado el Corpus y su solemne procesión. Manuel Velázquez, párroco granadino, en una carta pastoral, 'Los otros cuerpos del mismo Cristo', les recuerda a los miembros de la corporación municipal, presididos por la alcaldesa, que el cuerpo de Cristo no pasa por las calles de Granada solo el día del Corpus. El cuerpo de Cristo está tirado en las calles de la ciudad todos los días del año, en las vidas rotas y en la dignidad profanada de las personas sin hogar, obligadas a soportar fríos intensos y calores asfixiantes. Más de 300 personas malviven y, a veces, mueren en la calle sin la atención a la que tienen derecho. Como decía San Juan Crisóstomo, del siglo IV: «Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo desdeñéis cuando está desnudo. No honréis al Cristo eucarístico, mientras descuidáis al Cristo afligido por el frío y la desnudez».

