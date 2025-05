Corría el año 1982, en efecto, el del Mundial de Fútbol de España, cuando una niña se hacía protagonista de la gran pantalla y como ... carta de presentación una frase memorable: «Ya están aquí». En efecto, llegaba a los cines la película 'Poltergeist' para sobrecoger a la parroquia con fenómenos paranormales. En 2019 era una adolescente la que interpretaba un interesante papel en el film 'El apagón'. Similar al que sufrimos el lunes de la semana pasada y del que aún no hemos salido. El Gobierno central sigue a oscuras, desde una perspectiva informativa, algo lamentable, pero que, tranquilidad en las masas, no va a tener consecuencia alguna. En este país lo de asumir responsabilidades vale para todo el mundo menos para la clase política y sus enchufados. Entre ellos la directora de Red Eléctrica, la exministra socialista Corredor, que llegó a decir hace tres años que el modelo español era el mejor del mundo y que eso del apagón eran poco menos que paranoias. Le voy a recordar a la disfrutona del pesebre cierta cita de otro dirigente del partido del puño y la rosa. En septiembre de 2007 el presidente del Gobierno por aquel entonces, José Luis Rodríguez-Zapatero, no tuvo otra que aseverar que «España está en la Champions League de las economías mundiales». Y, como ahora, nos la pegamos.

Desde hace tiempo cada vez que salgo a la calle miro al cielo, pero no para contemplar las nubes o las estrellas. No, para nada de eso. Me intereso por el momento en que los habitantes de otro planeta hagan acto de presencia. Porque está visto y comprobado que todo lo que se hace película antes o después pasa, el cine es mucho mejor que las profecías de Nostradamus. Estoy por coger del armario el bañador y colocármelo de forma perenne, porque ya les avanzo que llegará el día, más pronto que tarde, que suframos en nuestra costa un tsunami del estilo de 'Lo imposible' y, como lo van a leer, Huércal de Almería tendrá playa. Nada de locura hay en mi planteamiento, es algo inminente. Todo lo que se da por descartado y defenestrado acaba viviéndose.

Decía Pedro Sánchez que en la sociedad española no dejan de correr como la pólvora bulos y planteamientos conspiranoicos, pero lo que obvia en su relato victimista es que buena parte de los mismos parten de la política de desinformación que profesa. Si desde un primer momento, cada vez que ocurre algún hecho relevante, se mantuviera a la sociedad correctamente informada se evitarían buena parte de estos comentarios que no hacen más que enervar aún más a la gente, de lo que ya de por sí está nuestra sociedad, que no se aguanta una avispa en el culo. Y cuando parecía que lo del apagón estaba más o menos solventado por 'encimilla', llegan unos, arrancan un par de trozos de cable de escaso valor y ponen en jaque buena parte del servicio ferroviario en plena Feria de Abril, lo que les faltaba a los de los pantalocitos y jerseylitos de colores, con sus caracolillos engominados.

Puestos a pensar mal, igual detrás de todo lo ocurrido con la caída del fluido eléctrico y de la parálisis de la alta velocidad está el presidente de Valencia. Es que ya no se habla de la DANA, que, a decir verdad, aunque sea más inútil que un gato de escayola, la verdad es que el pobre estaba necesitado de unos días de asueto. Y vaya si los ha tenido. Porque ha de ser complicado lidiar cada día con tanta crítica, merecida, por otra parte, gritos e insultos. Si es que es pisar el portal de la calle y se piensa que está en Mestalla y lo que realmente le pasa es que le estalla la cabeza, como en un buen día de resaca.

Están viendo una vez más que damos un paso hacia delante y media docena para atrás, con lo que poco avanzamos. Luego me dirán que estoy mal de la cabeza, que, qué quieren que les diga, muy buena no la tengo, la verdad. Porque si fuera sensato no apadrinaría estas tribunas que pocas veces dejan en buen lugar a alguien. Pero es que en nuestra clase política buenos no hay, son todos unos desastres y en otra cosa en la que también coinciden es que son unos auténticos interesados. Es lo que hay cuando los que nos dirigen son más borregos que el del Norit. En fin, que quien sea reparta suerte porque la vamos a necesitar como el comer. Porque uno cuando va a enfrentarse a un examen si ha estudiado no la necesita, pero claro con estos dirigentes analfabetos, la suerte es fundamental. ¡Al toro!