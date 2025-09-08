Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Involucionsita

Volver a la realidad

«Hablan de la cuesta de enero y ya les advierto de que la de septiembre pica más. Este mes es el del regreso a la rutina, esa que tanto odiamos, pero que reconforta más que el aire acondicionado en agosto»

Juan Sánchez

Almería

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:05

Hablan de la cuesta de enero y ya les advierto de que la de septiembre pica más. Este mes es el del regreso a la ... rutina, esa que tanto odiamos, pero que reconforta más que el aire acondicionado en agosto. Sí, porque bregar con menores más de dos días seguidos hace que nos volvamos locos. Es que no vemos el momento de que la sirena del centro educativo nos haga temblar los tímpanos para soltarlos. No soy un exagerado, más de uno y de unos cuantos más piensan como yo.

