La tuerta de la balanza

Analizar con cierto interés algunos de los últimos acontecimientos políticos y judiciales de este país genera desasosiego, cuando menos, sin hablar de incredulidad e impotencia, ... que también. El fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía articulada con el visto bueno de Puigdemont deja en mal lugar a la institución judicial y sienta un precedente a nivel social sin precedentes. Siempre se nos ha dicho que la justicia es ciega, pero no será en España. Sí, que está muy bien que la ilustren con la figura de una mujer con los ojos vendados y una balanza equilibrada, pero eso no es así. El pictograma es erróneo y si no lo es, el TC está viciado de cabo a rabo.

Resulta que se de por buena por parte de unos jueces una Ley redactada por quien incumple la norma y otros magistrados de la misma instancia argumentan lo contrario a lo de sus compañeros y votan en contra. Luego, cabe preguntarse si existe independencia en la magistratura y a la vista está que no, y que no engañan como siempre haciéndonos creer que sí la hay. Ahora cuando uno vaya a ser juzgado se juega el fallo a cara o cruz, dependiendo si el juez es progresista o conservador. Ahora saltarán los de turno a decirme que soy de un reduccionismo brutal y que no es como yo lo expreso. Pues que miren el resultado de la votación de la Ley de Amnistía en el TC y que me corrijan si pueden.

Suelo escribir estas tribunas con cierta indiferencia al qué dirán y con algo de gracejo, pero es que hoy no me salta esa chispa porque a uno se le ponen los pelos como escarpias el hecho de pensar de que tu futuro judicial dependerá del signo político del juez que te caiga en suertes, en el supuesto de que sea al azar su elección. Es que han convertido a la Justicia en algo parecido al Comité Técnico de Árbitros de Fútbol donde los que gestionan la institución hacen y deshacen a su antojo y designan a uno u otro dependiendo de quien juegue y lo que esté en liza.

Hemos pasado de la independencia judicial a la dependencia jurídica y ojo que la cosa se va a poner más interesante si sale adelante la ley que propone el ministro Bolaños para tener aún más controlada por el poder Ejecutivo a la Fiscalía, porque al parecer no es tan férrea la presión que ejercen sobre ella como la que les gustaría y todo sobre la base, consideran, de que los casos que están salpicando al entorno del presidente deberían haber sido sobreseídos ya por la vía del cloroformo.

Y éstos eran los que llegaban al poder para regenerar todas las instituciones y lo que han hecho es amoldarlas a sus intereses y colocar en ellas a sus adeptos. Luego critican al Partido Popular por haber hecho algo similar. Cabre preguntarse dónde está le legitimación de los socialistas para reprochar algo al principal partido de la oposición cuando ellos hacen exactamente lo mismo. Es que dan ganas de ir al Congreso de los Diputados y al Senado y poner candados en las puertas de acceso y que sean los españoles los que gobiernen en lugar de sus representantes públicos que son todos iguales.

Ya les advertía hace algún tiempo de que si esto me hubiera pillado en otro momento me habría marchado de España, pero que ahora es mucho más complicado el poder hacerlo. Es de una sinvergonzonería supina todo lo que está ocurriendo en un país que se creía que podía dar ejemplo de democracia y está a años luz de ella. Para poder criticar cualquier cosa hay que predicar con el ejemplo, y la verdad es que la actitud del presidente del Gobierno y de sus ministros es de todo menos ejemplarizante. Para lo único que vale es para que sea estudiada en los centros de enseñanza por las generaciones venideras para formarles con ejemplos prácticos lo que no hay que hacer. Aunque igual sirve de poco, porque las consecuencias de estos desmanes son de lo más benévolas para con el corrupto. A lo mejor lo que deberíamos hacer es meternos a políticos y a vivir del cuento y poner la mano. Ya sabes, si no puedes con ellos pues…