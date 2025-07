De terremotos va la cosa

Comenta Compartir

La que me soporta me despertó un tanto alterada. Yo estaba en el quinto, sexto o séptimo sueño, que no cielo, y eso que hasta ... hace un mes no pasaba de cuatro horas por noche con los ojos cerrados, pero desde que me meto entre pecho y espalda cada día una tostada de pastillas, lo cierto es que he hecho migas con Morfeo. «¡Un terremoto!», me espetó. Y yo como si tal cosa desperezándome hasta que escuché el retintineo de botes en el cuarto de baño y al heredero advirtiendo de que su cama se movía. En efecto, el seísmo no se estaba produciendo en mis sueños, sino que se sentía en toda la provincia y parte de las vecinas. La verdad es que genera cierto desasosiego, pero como nada cayó al suelo ni se escucharon gritos de otros vecinos, entendí que la cosa no era tan importante.

Lo curioso es que me había ido a la cama escuchando en la tele los terremotos que se estaban reproduciendo en el seno de la familia socialista y mira por dónde. Pero claro, lo del PSOE no es que provoque cierta incertidumbre, es que ahí van de sobresalto en sobresalto, aunque entiendo que las sorpresas van por barrios. Algunos se lo esperaban y sabían que antes o después la olla a presión iba a estallar y a otros les ha sobrevenido la historia. Cuesta analizar la situación. Porque uno se plantea hacer una reflexión y análisis desde la importancia de cada cuestión y es complicado determinar el grado de cada una, porque a cuál peor. Y si no, alúmbrenme ustedes. Vamos a ver. ¿Qué es peor? ¿Los pelotazos en obras públicas, emplear el dinero de todos los españoles en chicas de compañía, valerse de los beneficios de negocios de proxenetismo para hacerse hueco en la política o denuncias de actitudes machistas e indecorosas de compañeros de partido para con mujeres de la formación? Reconozcan que expuesto así es complicado discernir entre lo más grave de cada actitud, salvo que usted sea socialista, donde le quitará toda la importancia en su conjunto, como si fuera algo normal. Lo llamativo es que los que bombardean con el amago de abolir la prostitución suelen ser los que más hacen uso de ella. Es que no se entiende y mucho menos que las que van tras la pancarta del 8-M y jalean eslóganes como «¡Hermana, yo si te creo!» tengan reacciones tan tibias al conocer algunos casos de abuso machista en sus filas, en el mejor de los casos, porque otras van con la llana tapando todo lo amoral. Lo peor es que ni se les cae la cara de vergüenza; es que ni se disculpan. No es de extrañar que el granero de votos feministas con el que venía contando la formación del puño y la rosa se esté diluyendo; si es que ya no tiene tirón entre ellas ni el presidente del Gobierno, que vaga como alma en pena. Ya nada queda de esa percha, ahora estamos ante un hombre enjuto y demacrado con el pelo nevado. Me da cierta pena. Un servidor no está dispuesto a pagar ese precio por pernoctar en la Moncloa, pero a otros la ambición les puede. Quién le ha visto y quién le ve. Parece el espíritu de la golosina. Normal que cuando va a cualquier cita internacional le den esquinazo. El resto de homólogos evitan pegarse no vaya a ser que lo suyo sea contagioso. Es el apestado al que sólo se le da cancha cuando llega el momento de la dolorosa. Es en el preciso instante, en el que hay que sacar la chequera, cuando se le considera uno más, pero mientras tanto pinta menos que poco. Para la historia ha quedado esa secuencia de perro faldero tras Biden intentando que éste le prestara algo de atención. En estos momentos es que si el expresidente norteamericano continuara en el cargo el nuestro no tendría ni opción de pisar la misma alfombra roja. Y como ya no es nada se dedica a ir a contracorriente, cual salmón, sin mirar por los intereses de los españoles y solo por los suyos para acaparar cierto protagonismo. Como reconoce el mítico Yosi Domínguez: «¡Qué pena, verdad! ¡Qué pena, cuando no se puede volver atrás!». En efecto, por eso antes de tomar una decisión en la vida, por insignificante que ésta pueda llegar a parecer hay que atisbar las posibles consecuencias. En fin, que la vida es siempre lo mismo y que si en la senda de la misma hubiera doce piedras tengan por seguro de que se producirán una docena de tropiezos.

