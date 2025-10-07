La sentina de la flotilla

Ni estoy con Israel ni con Palestina, como tampoco soy más partidario del cielo que del infierno. No es una actitud de pasotismo, es una ... postura lógica. Como habría dicho me abuela, ¿qué se te ha perdido a ti en todo esto? Pues la verdad es que no lo se. A buen seguro que más de uno de ustedes ya me está dando un repaso. No se molesten en esforzarse, que saben que desde que vi la luz al final del túnel me manejo con la filosofía del tobogán. Y me va de maravilla y si llueve, como hoy, más me resbala la cosa.

Supongamos que defendiera los postulados de Israel. Aplaudiría la postura adoptada por su Gobierno para con la Global Sumud Flotilla. Y ahora pongamos por caso que fuera propalestino. Entonces ya les habría pegado cuatro gritos a los de los barquitos. Para lo que ha servido esta historia es para que la atención en España se fuera de Gaza y se focalizara en lo que ocurría en alta mar. En un conjunto de subsidiados con ayuda económica de terceros que se enrolaron en distintos barcos para, presuntamente, llevar ayuda humanitaria a los palestinos. El caso es que cuando uno ve las noticias por televisión no le queda muy claro qué es lo que transportaban en las bodegas de los barcos. Es que no llegué a ver carguero alguno y sí varios veleros, que, como todos saben, hacen alarde de su capacidad de almacenaje.

Y si faltaba poco para el bingo, el presidente del Ejecutivo, hasta arriba de casos de corrupción, en su partido, en su familia y en su alcoba va y le da a todo esto un toque de 'Furor'. Pues que sepan ustedes que el paseo del entusiasmado patrullero nos ha costado estos días cerca de un millón de euros, a lo que hay que añadir el pasaje de avión de las víctimas de este conflicto. Las que llegaron este domingo 8.000 euros, cuantía que será superior dado que quedan más compatriotas retenidos en Israel a los que desde La Moncloa han decidido sufragarle los gastos de retorno. Resulta que hace un año otra compatriota sufrió la fractura del cráneo tras un accidente de moto mientras se encontraba en Bangkok y entonces el Ministerio de Exteriores, que con los de la flotilla se ha dado patadas en el culo y les ha puesto una alfombra roja (no había de otro color), decía que no podía «asumir costes personales ni sanitarios». De lo que se trataba era de fletar un avión medicalizado para traerla de regreso a España. Su familia, ante el portazo de su Gobierno, puso en marcha una campaña de crowdfunding. Y su sorpresa fue doble. Por una lado, constataron la solidaridad del pueblo y español, y, por otro, se percataron de lo alargada que es la sombra de Hacienda, pues tuvieron que pagar 15.600 euros de comisión por las donaciones recibidas.

¿Creen ustedes que se le va a reclamar a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau que desembolse el coste de su pasaje de avión y la parte proporcional que le corresponde del buque 'Furor' de la Armada? Si su respuesta es positiva, aunque pequen de ignorantes y pardillos, les dejo que me sigan poniendo de vuelta y media. Si por el contrario optan por contestar de forma negativa, trasladen sus críticas al que vive en palacio.

Y a todo esto sumen ustedes el daño medioambiental. Porque vamos, las sentinas de los barquitos se evacuaban directamente al mar durante la travesía. Seguro que nos venden que esto es alimento para los peces y que lo suyo es lo orgánico. Como también es ecologista el combustible consumido y lo que la sala de máquinas de cada una de estas embarcaciones ha ido arrojando al mar durante la travesía. Se queja ahora del trato que les ha dado el Gobierno de Israel. Ya les digo yo que si en lugar de Pedro Sánchez al frente del país estuviera otro Sánchez, el que suscribe, no habrían puesto pega alguna a Netanyahu y si a un servidor por no costearles el regreso e invitarles, que hay que ser generoso y no rencoroso, a venir en el conche de San Fernando. Si es que no cambiamos. Hay españoles de primera y de segunda y si me apuran hasta de quinta.