El Involucionista

La sentina de la flotilla

«Supongamos que defendiera los postulados de Israel. Aplaudiría la postura adoptada por su Gobierno para con la Global Sumud Flotilla. Y ahora pongamos por caso que fuera propalestino. Entonces ya les habría pegado cuatro gritos a los de los barquitos. Para lo que ha servido esta historia es para que la atención en España se fuera de Gaza y se focalizara en lo que ocurría en alta mar»

Juan Sánchez

Periodista

Martes, 7 de octubre 2025, 00:02

Ni estoy con Israel ni con Palestina, como tampoco soy más partidario del cielo que del infierno. No es una actitud de pasotismo, es una ... postura lógica. Como habría dicho me abuela, ¿qué se te ha perdido a ti en todo esto? Pues la verdad es que no lo se. A buen seguro que más de uno de ustedes ya me está dando un repaso. No se molesten en esforzarse, que saben que desde que vi la luz al final del túnel me manejo con la filosofía del tobogán. Y me va de maravilla y si llueve, como hoy, más me resbala la cosa.

