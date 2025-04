Robe, ¿qué te sucede?

El gran Iniesta, el otro, el que no le da patadas a un balón, ni lio la mundial, grita a los cuatro vientos que se ... cansa de ser hombre, de su piel y de su cara, pero que se le alegra el día «al ver al sol secándose en tu ventana tus bragas». A mí también, pero, estimado Robe, lo que 'sucede' es que el buzón está debajo del alféizar y en ocasiones te da un vuelco el corazón cuando abres su puertecilla. A punto estuve el otro día de sufrir un infarto, pero no por el susto, sino por el 'encojonamiento' que me dio al desprecintar la carta de Aqualia que me obsequiaba con la nueva factura del agua. Al principio me dio un alegrón, pero después, tras recapacitar un segundo, caí en que nadie da duros a cuatro pesetas. En efecto, el importe, inferior al de la anterior tenía truco y de los buenos.

Se piensan ahora los del PP que los ciudadanos somos unos lerdos. Pues van apañados. Con esos aires que le caracterizan al presidente andaluz, le diré que de mí no se ríe ni la madre que me parió, que, por otra parte, tiene un sentido del humor similar al mío y una mala baba calcada a la de un servidor. El importe era menor porque ahora la facturación es bimestral en lugar de semestral y el precio baja porque el consumo que registra consta de 30 días menos que en la anterior. Pero lo cierto es que lo que se desembolsa por el líquido elemento ha subido y mucho. Y ello porque el precio del metro cúbico no se ha visto alterado, pero los diferentes cánones que se pagan no se han alterado y ahora en lugar de apoquinar los mismos cuatro veces al año lo vamos a hacer en seis ocasiones. Es muy parecido a lo de la basura del Consorcio.

¿De verdad que nos consideran tan tontos? Mire, señor Moreno, tómele el pelo a otro. Como lo está leyendo. Se piensa la gente que, porque siempre le suelto estopa al PSOE porque es quien, presuntamente, gobierna el país, soy del Partido Popular. Se equivocan. Me casé una vez con la que me soporta y no ha habido en mi vida unas segundas nupcias, ni las habrá. Pero con qué cara va usted haciendo alardes de adalid de la gestión trasparente, cuando mete la puñalada por la espalda. Desconozco quién le ha asesorado en esta materia, pero me da que es más corto de miras que unos prismáticos sin lentes. Para defenderse dirá que la medida se adopta por imperativo, porque el Ejecutivo central ha subido lo que se le ocurra o que se trata de una directiva de la Unión Europea de obligado cumplimiento y si no es lo uno ni lo otro, seguro que encuentra algún aliado: seres que viven en su burbuja y que cuando se le ataca al líder saltan en plan sectario, como si se tratara de una conspiración. Si, de esos, que con lo acaecido al Papa de Roma plantean que si la muerte le hizo una visita o si alguno de sus cercanos se la presentó.

Es que no es posible que ganando cada vez más con esfuerzo, dedicación y trabajo cueste más llegar a final de mes. La verdad es que no se lo que pretenden ni los de la izquierda ni los de la derecha con tanto estrujamiento y ahogamiento. Vamos con la soga al cuello desde hace tiempo y no dejan de proliferar los patíbulos ante el desespero más absoluto de la afición. Nos gestionan como al ganado y si alguien se sale del rebaño o bien le arrean un fustazo, un latigazo o le azuzan al perro de turno. Vivimos en el aborregamiento absoluto y ellos tan contentos, porque con mantener a la prole paniaguada poco menos que pescan voto tras voto. Ayer leía con cierto estupor que el número de funcionarios en España ya supera al de autónomos. Pues con esos mimbres…

Igual me quejo de vicio, pero entiendo que si me pasa a mí el resto no puede ser ajeno a una situación que se antoja insoportable y que no tiene visos de mejora al corto y medio plazo, más que me pese. Es lo que ocurre cuando te tienen cogido por los mismísimos, que no te queda otra que continuar en la lucha; uno se queda sin opciones de dar el deseado portazo. Y esto no es nada nuevo, salvo que ahora el nivel de asfixia es mayor. Porque recuerdo a mi abuela Águeda que siempre decía que amanecía un nuevo día para pagar y seguir pagando. Pues eso, que de lo que les vengo advirtiendo desde hace tiempo no es una cabezonería mía, las cosas no cambian nada, por más que se empeñen en achicharrarnos con aquello de que avanzamos, bueno igual sí que caminamos para sumarnos a la cola del paro.