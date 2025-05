Las ratas del musical

Para determinados investigadores los roedores son animales especiales y sus fieles 'ayudantes', pero para la mayor parte de los mortales la presencia de ratas o ... ratones es evidencia de insalubridad, de deterioro, de vejez, de abandono… Pero fíjense que como decía 'Paquita la del Barrio' las hay también de dos patas. En efecto, con o sin bigote, pero bípedas. Y no crean que es algo extraordinario, que son más frecuentes de lo que se pueden imaginar.

Pueden que las tengan a su lado e igual no se han dado cuenta, pero lo más sencillo es poner la televisión y ver cualquier informativo. Les va a costar no distinguirlas, porque antaño igual estos seres eran prácticamente invisibles, pero ahora son perceptibles sin tener ojo avizor. Cuando me he dispuesto a escribir esta tribuna lo cierto es que no sabía qué tema abordar, porque son muchos los que me sobrevuelan la mente a diario, pero miren por donde que ha sido conectarme a una cabecera de prensa digital y se me ha aclarado la cabeza loca esta que tengo. Me encuentro al sinigual secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, proponiendo al Partido Popular acabar con los aforamientos. Me he partido la caja toráxica de la risa, me han dado hasta agujetas abdominales de tanta carcajada. Si es que algunos en política no tienen cara, lo suyo es un tabique de hormigón armado con ventanas a modo de ojos, boca y nariz. ¿Se puede ser más indigno en la vida? Seguro que sí, pero lo de este señor no tiene nombre. Va de progresista por la vida, de estos que defienden la igualdad para todo el mundo y que recelan de las clases, como de ricos y pobres. Pero, vaya por donde, tanta igualdad, al más puro estilo comunista, no lo es tanto cuando le atañe a uno.

Dicen que la justicia es ciega y justa, pues para el líder de los socialistas extremeños ésta ni lleva una venda en los ojos ni sustenta una balanza pareja. Para este representante del puño y la rosa, al igual que otros de su partido, si las cosas no son como a él le gustan atacan al más pintado sin miramientos y donde dije digo, pues ahora digo Diego. Así, como lo están leyendo. Y como no tienen vergüenza ninguno de ellos pues no pasa nada, hacen habitual lo amoral. Es su sino, la verdad.

El 'señor' Gallardo ha optado por un aforamiento exprés para no ser juzgado por un tribunal ordinario por el enchufe trifásico del segundo estirado, el hermano del presidente, que tiene las mismas hechuras, formas y tono de voz que su allegado. Ha obligado a dimitir a una diputada regional, a la que previamente agasajó con nombrarla subdelegada del Gobierno al más puro estilo Rey Midas, pero que le salió el tiro por la culata, y después hizo lo propio con los cuatro diputados de la lista que al correr la misma tenían derecho al cargo. Y esto lo hace un personaje, sí, personaje porque parece sacado de un cómic, que meses antes aseveró que no buscaría aforarse si la cosa se ponía fea. Pero claro, no es que se haya puesto fea, es que la situación judicial pinta horrible para tanto para el hermanísimo como para el digitalizador, vamos, el que coloca a la gente a dedo, no piense que es un profesional de la tecnología.

Hablaba este sábado con la que me parió y me preguntó que cómo estaba, a lo que le contesté que si pudiera me iba a de España. Es que da asco ver las noticias. Cuando no es Pedro Sánchez, es Carlos Mazón, cuando no es éste, lo es José Luis Ábalos o Santos Cerdán, Santiago Abascal y ahora un donnadie que se erige como protagonista de la actualidad por salvar su culo. Ese en el que le daría una patada que lo pondría más allá de la frontera con Portugal, si, que uno está fuerte para arrear, pero no tanto como para conseguir que este individuo cruce el charco.

Aunque hombre, si me lo pusieran de pie en la dársena del puerto de Algeciras ya la cosa cambiaba para bien porque con poco lo incrusto en el Reino Unido y si me afano lo coloco en Marruecos. En ambos casos sería de traca, porque de hacerlo éste se me hace monárquico para seguir teniendo privilegios. Es lo que tenemos, más de lo mismo y nada de aquello que abanderó Felipe González del 'Cambio'.