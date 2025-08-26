Puertas al campo

«Me cago en el pacto verde». La frase la acuña una joven asturiana de Pola de Somiedo, a la que un servidor se adhiere. ... Hasta hace no tantos años verano si y otro también en la provincia de Almería estábamos acostumbrados a ver arder las sierras de Cabrera y Almagrera, pero ya no hay miedo. Todo es un páramo. No existe cosa alguna combustible. Un secarral donde no prende nada, salvo el desánimo.

Distinto es en la zona de mitad norte del país donde arrancan los montes de árboles frondosos, algo que aquí podemos comparar con un pinar y poco más. La presencia de biomasa, eso que los ecologistas aman más que a los propios animales y que no quieren que se altere mediante limpieza de zonas verdes y creación de pistas de cortafuegos, es el ingrediente perfecto para que todo arda como la tea. Y lo más llamativo y sangrante es que los proteccionistas no portan ni un grano de arena para acabar con la tragedia. Miren que he visto informativos, pero a los de Greenpeace no los he detectado yo en las labores de extinción. Y anda que no es fácil distinguirlos, que cada acción que hacen lleva aparejada una performance de la leche.

Es tal el nivel de proteccionismo al que se ha llegado en los parques naturales y nacionales de este país que los hemos convertido en la morada perfecta del fuego. Lo más llamativo es que cuando éste aparece se va a tomar por el saco tanta protección, porque no tiene miramientos, arrasa por parejo con independencia de lo que encuentre a su paso. Ahora bien, distinto es que lo haga un ser humano que paga sus impuestos religiosamente. Para ese hay multa. Por si no lo recuerdan les refrescaré la mente. Corría el mes de agosto de 1998 cuando el pastor de ovejas Miguel Gallegos considerando que lo que sus ojos veían eran matas de manzanilla en el Parque Natural de Sierra Nevada decidió arrancar 190 gramos. Resultó ser que las plantas no eran para hacer infusiones. Se parecían extraordinariamente a las empleadas para los aguates, pero se trataba de una especie endémica protegida. Dos años de cárcel solicitó para él la Fiscalía.

Así las cosas, va a tener que tirar la Justicia de Inteligencia Artificial para calcular la petición de arresto mayor para el señor fuego.

Es que en este país no somos más tontos porque no volvemos a nacer. Por no limpiar los montes hemos dado lugar a que se generen unos espacios imposibles de proteger por parte de los cuerpos de extinción de incendios.

Les diría también a los proteccionistas que si en algunos casos las llamas han podido ser remitidas en mitad del monte es por el empleo de equipos aéreos de extinción cuyos pilotos se juegan la vida.

Eso obviando el hecho de que buena parte de las cargas se hacen en pantanos y embalses construidos por el innombrable.

¡Ay, amigo! ¿No debería ser delito coger esa agua? ¿Acaso no es apología del fascismo? Igual ahora va y alguno de estos iluminados me dice que del mismo modo que para los niños la leche viene del Mercadona, para ellos esos acumuladores ya estaban cuando surgió la tierra. Vamos que los genero el big bang.

Me podrán llamar demagogo o decirme que frivolizo con la desgracia, no se lo voy a negar, pero antes de criticarme lean un poco, escuchen a los que saben de naturaleza y de como mantenerla sin alterarla. Los pueblos de interior se han quedado despoblados, no hay pastoreo, que era un elemento de limpieza y abonado natural del medio ambiente.

Y, que no se les ocurra volver a su pasado, porque del mismo modo que el agua sale con la escritura en la mano, el fuego asola sin distingos. Una desolación que es mayor en esas pequeñas aldeas de una docena de casas con media decena de vecinos. El que se quemen sus hogares es un daño colateral de la extinción. Sopesa más el riesgo vital del propio que la vida del prójimo.

Nos podemos rascar las vestiduras, sacar pecho y decir se acabó, porque todo va a seguir igual. Una reflexión irrefutable. Si lo dudan, vean o escuchen en cualquier informativo el pimpampum de los políticos para con los incendios. Todo perdura y la estupidez se enquista y hace crónica.