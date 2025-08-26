Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EL INVOLUCIONISTA

Puertas al campo

«Es tal el nivel de proteccionismo al que se ha llegado en los parques naturales y nacionales de este país que los hemos convertido en la morada perfecta del fuego»

Juan Sánchez

Periodista

Martes, 26 de agosto 2025, 11:57

«Me cago en el pacto verde». La frase la acuña una joven asturiana de Pola de Somiedo, a la que un servidor se adhiere. ... Hasta hace no tantos años verano si y otro también en la provincia de Almería estábamos acostumbrados a ver arder las sierras de Cabrera y Almagrera, pero ya no hay miedo. Todo es un páramo. No existe cosa alguna combustible. Un secarral donde no prende nada, salvo el desánimo.

