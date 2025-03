Sin pilas en el transistor

Comenta Compartir

Escucho numerosas tertulias de tinte político que analizan todo tipo de cosas del día a día que afectan tanto a los españoles como a ciudadanos ... de diferentes partes del mundo. He de reconocerles que en ocasiones se me ponen los pelos como escarpias por el calado social que puedan tener los mensajes que esta gente lanza. Y me refiero tanto a políticos, como a periodistas, analistas y expertos, como nos los venden, de distintos gremios. No soy el mejor en nada, pero tengo por costumbre escuchar, cuando buena parte de la sociedad lo que suele hacer es oír. Escucho, asimilo y argumento en mi mente un discurso y últimamente estas interpelaciones internas concluyen en que los que nos gobiernan, que se dan puñetazos en el pecho defendiendo la libertad y la democracia, son unos auténticos hipócritas más próximos a los correligionarios del fascismo, de izquierdas y de derechas, sin distingos.

Igual consideran que he perdido el oremus, pero nada más lejos de la realidad. Desde hace cierto tiempo, y cada vez con más ahínco, los dirigentes de la Unión Europeo nos bombardean con un posible conflicto bélico que trascienda más allá de las fronteras de Ucrania. Si en los últimos días han visto algún informativo habrán tenido ocasión de recibir todo tipo de noticias sobre el precio que cuesta construirse un bunker, el número de ellos que hay repartidos por España, sus características y su conveniencia de contar con uno, como el que tiene una caseta para el perro. Y claro, como no nos da el presupuesto a la inmensa mayoría para hacernos una celda de hormigón armado en el subsuelo y con ventilación, nos dan la opción de hacernos un kit de emergencias por si llegara el Armagedón. Meten ustedes dentro de una bolsita o de una maleta de cabina comida de astronauta, latas de conserva, una linterna, pilas y un transistor de los de toda la vida para escuchar Radio Pirenaica. Todo eso nos debe aguantar 72 horas, plazo en el que si no hemos muerto alguien vendrá en nuestro auxilio, aunque, visto las últimas desgracias, mejor serán que carguemos en el supermercado un carro hasta los topes, que compremos pilas a espuertas por AliExpress y que la divina providencia nos ampare, porque los valencianos vieron transcurrir los tres días de margen y estaban igual que el primero y cinco meses después casi siguen igual. De lo que se trata es de infundir miedo para que la sociedad esté achantada y los que gobiernan no encuentren oposición. Es la alienación 3.0, como lo están leyendo. Nos están modelando y moldeando a su antojo. Nos dicen lo que tenemos que comer, cómo vestir, de qué manera vivir, se inmiscuyen en la vida privada del hogar… Es que te dan ganas de coger las maletas y marcharte no de España, de Europa en su conjunto. Pero claro, cuando comentas esto hay determinada gente que lo niega y poco menos que te tacha de pirado. Me van conociendo y saben que algo de loco estoy, pero no soy un enajenado mental, eso se los dejo para los que gustan de ser adoctrinado y aborregados. Habrá quien manifiesto que hay riesgo de guerra, el mismo que ha habido siempre, lo que pasa es que ahora interesa enfatizar en él para controlar a las masas. Esto es como cuando la pandemia, que vamos si ibas, cuando te dejaban salir con el perro de paseo, al cajero automático y tocabas el teclado pobre de ti como ante hubiera estado un contagiado de Covid porque tú ya lo eras también. Lo suyo era que estuvieras encerrado en tu casa y si decías de salir sin mascota podías hacerlo, pero te llevabas una receta de la Guardia Civil, de las que no están financiadas por la Seguridad Social. Y esto no es otra cosa que lo que ocurre cuando los que nos gobiernan son más inútiles que un frigorífico en mitad del Desierto de Tabernas. La única forma que tienen de hacer las cosas como ellos quieren es mediante el miedo y la coacción. Y lo lamentable es que buena parte de la sociedad entra por el aro y se piensa que Putin va a lanzar la bomba nuclear que acabará con la humanidad, incluyéndole a él. ¿A que esto del miedo ya lo habían estudiado de ciertos dictadores belicistas del siglo XX que campaban por Europa? Ven como no avanzamos.

