Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Involucionista

La ordinariez de la inmediatez

«Lejos de mejorar lo que tenemos, está claro que esta sociedad en la que la inmediatez nos atenaza por imposición lo que prima es la estupidez y la mediocridad, siendo generoso»

Juan Sánchez

Periodista

Lunes, 15 de septiembre 2025, 23:15

Vivimos en una sociedad muy revolucionada. El estrés y la ansiedad son unos pasajeros más que se desplazan en el BlaBlaCar de cada uno a ... diario. No encuentran acomodo en alguna de las paradas de un viaje sin destino en el que cada cual busca su camino. Es de locos esta forma de subsistir. Uno, después de haberse encontrado de frente con la de la guadaña, decidió levantar el pie y hacer de su vida un tobogán. Lo que está arriba baja y además todo resbala. Una filosofía que debería haber adquirido mucho antes, pero nunca es tarde para hacerle hueco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero
  6. 6 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  7. 7 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  8. 8 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10

    El peor arranque de la historia del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ordinariez de la inmediatez