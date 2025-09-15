La ordinariez de la inmediatez

Vivimos en una sociedad muy revolucionada. El estrés y la ansiedad son unos pasajeros más que se desplazan en el BlaBlaCar de cada uno a ... diario. No encuentran acomodo en alguna de las paradas de un viaje sin destino en el que cada cual busca su camino. Es de locos esta forma de subsistir. Uno, después de haberse encontrado de frente con la de la guadaña, decidió levantar el pie y hacer de su vida un tobogán. Lo que está arriba baja y además todo resbala. Una filosofía que debería haber adquirido mucho antes, pero nunca es tarde para hacerle hueco.

No me he vuelto filosófico, no se me ocurrirá nunca dedicarme al pensamiento en busca de un axioma irrefutable. Qué va. Eso no es lo mío. De lo que se trata es de tener calidad de vida y eso hace que veas las cosas desde otra perspectiva con el cementerio siempre oteando el horizonte. El caso es que este pasado sábado, retornando a la rutina, viví una de esas escapadas puntuales que tienen un porqué y que suelen dejarte un buen sabor de boca. Me fui a Bacares a conocer el fervor de sus parroquianos por el Santo Cristo del Bosque. Lo mío nunca ha sido lo religioso, pero sí el sentir popular. Con mi heredero como guarda y custodio de mi integridad y como alarma ante cualquier sobresalto, que llevo unos pocos en escaso tiempo, me perdí por esas calles estrechas deleitando mi vista con casa empedradas y apizarradas que emanan de la misma roca. Y todo con un gusto y una limpieza sobresaliente. Y una educación, la de sus vecinos, sin parangón. Ni un mal gesto por la irrupción del foráneo que, sin quererlo, perturbaba su intimidad, todo lo contrario. Un saludo por bandera a cada cruce de transeúntes. Y como la modernidad no tiene por qué chocar con lo clásico me encantó la adecuación efectuada a su castillo para que sea visitable. Todo era un remanso de paz. La iglesia atestada escuchando la palabra de Cristo, bendito nombre para un párroco.

Pero caía la noche y tocaba regresar a casa por la sinuosa carretera de montaña que discurre entre esta localidad y la vecina Gérgal. Con la que me soporta como copiloto y el heredero de pasajero trasero nos dispusimos a emprender el retorno. Como la vida es un continuo sinfín de contrastes pusimos la radio para escuchar otra narración, en este caso la del encuentro de fútbol que disputaban la UD Almería y el Real Valladolid CF en el estadio José Zorrilla. Sintonizamos una emisora, no diré cual porque no seré yo quien critique a un compañero de profesión salvo que sea para defenderme de otra crítica hacia mi persona, y empezamos a prestar atención al devenir del partido en boca del narrador. Era la única centrada exclusivamente en este enfrentamiento deportivo.

Hasta aquí todo normal, te puede gustar más su estilo o tono de voz o chascarrillos, pero más allá de eso nos estábamos ante lo habitual de un partido de fútbol retrasmitido por las ondas. Pero todo dio un giro de 180 grados y la profesionalidad dio paso a la ordinariez sin control. La irrupción de las redes sociales, para mi son antisociales, han provocado que hasta el periodismo haya olvidado su manual de estilo para adoptar otro que no es ni más ni menos que el que marca la chabacanería. Entre comentarios de los dos profesionales de la radio, que daban cuenta de lo que estaba aconteciendo sobre el terreno de juego, se intercalaban audios de oyentes que eran remitidos tras cualquier jugada más o menos polémica y, sin una escucha previa por parte los narradores, quiero pensar, eran emitidos para deleite del resto de personas que se interesaban por el devenir del partido.

Las palabras malsonantes, los insultos, las críticas fuera de tono se sumaron a la retransmisión. ¿De verdad esto es necesario? Lo curioso es que los dos narradores se quejaban sin mesura del cuarteto arbitral y de los asistentes VAR en la sala VOR, pero nada decían de las lindezas que soltaban por sus bocas en casa audio buena parte de los oyentes que interactuaron. Lejos de mejorar lo que tenemos, está claro que esta sociedad en la que la inmediatez nos atenaza por imposición lo que prima es la estupidez y la mediocridad, siendo generoso. Ven, otro claro ejemplo de que no avanzamos.