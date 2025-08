Ilustres ignorantes

Intención de hacerles preguntas para pillarles en un renuncio no pretendo. Tampoco la tiene Javier Coronas, pero cuando se empeña pone en un brete a ... más de uno que se da de digno. Tanto ustedes, queridos míos, como un servidor somos unos ignorantes a los que unos políticos del tres al cuarto no están ilustrando a marchas forzadas. Se piensan los que gestionan los designios de este país que somos tontos y se ríen en nuestra jeta. A pesar de que son conscientes de que les mantenemos con el sudor de nuestra frente y que gracias a ello comen mejor que la mayoría, se parten la caja de nosotros. Cojan su sartén por el mango y apresúrense que le vamos a dar la vuelva a la tortilla.

Aún recuerdo cuando retorné del País Vasco, recién licenciado, la infinidad de currículos que redacté para hacerme un hueco en el mercado laboral. Con mi título debajo del brazo me quitaba a mucha competencia y si además salpimentaba el folio que ilustraba mi formación con un nivel medio de inglés, por aquellos entonces no se llevaba eso del B1 o C2, pues la cola de aspirantes al puesto menguaba considerablemente. Ni alto, ni bajo, medio que tampoco había que presumir mucho por algo que no se atesoraba, pero que daba empaque a la demanda de empleo. ¡Qué iluso! Debería haber puesto que era descendiente directo del mismísimo Sakespeare y a buen seguro que ahora mismo no me estarían leyendo, para desgracia de la parroquia, ya que me encontraría mirándome el ombligo en una corresponsalía internacional de RTVE.

Es que antes lo que se llevaba no era el currículo, sino ser familia 'de'. Que se lo digan al mítico 'Caparras', todo un juntaletras con menos vocación periodística que Belén Esteban, pero, amigo mío, su padre senador del PSOE. Y ahí sigue el tío, en la televisión que pagamos todos los españoles y los que se quieren independizar. Que si con la selección española, que si en los San Fermines. ¡Qué grande, Rubén! Y su nivel de inglés, faltón como el de un servidor.

Pero ahora resulta que nuestra clase política, lo de clase es un topicazo, es la más lista del planeta. Cuentan con titulaciones en su poder incluso desde mucho antes de que se pudieran cursar en las universidades. A ver quién me rebate que son unos lumbreras. No es que hagan sombra a los pitonisos más refutados que se aventuran en adelantar lo que depara el destino. Éstos, con sus excesos de 'titulitis', tienen el don de haber ido al futuro para retornar al presente y alterar el espacio tiempo. Cómo será la cosa que le están haciendo ascos al Falcon porque lo que se estila es el Delorean para desplazarse en el tiempo. Nada de SEAT, Ebro, Pegaso y Santana, que esos rezuman a generalísimo por sus cuatros costados y techo, tapicería incluida. Mejor lo americano que para eso quien despacha ahora las decisiones en la Unión Europea es Donald Trump. Claro ejemplo de que las apariencias engañan. Porque con su pelo estopa más de uno y de cuatro determinaría que estamos ante el clásico estereotipo de fontanero que no tira de teflón sino de lo natural. En su caso, se arranca cuatro pelos y te deja el latiguillo del grifo lavabo sin prostatitis para los restos. Pero no, este de tonto, poco o nada. Él se descojona de todos, pero porque puede. Y es que muchos son los que desde la distancia lo ponen de vuelta y medía día sí y noche también. Pero éstos mismos agotan el Fortasec en la farmacia cuando han de lidiar con él petirrojo en la distancia corta. Narices, cuando estén en el banquete previo a la entrevista no tiren el tapón de corcho del vino. Muy listos para unas cosas, pero qué cortos para otros. ¡Ay!

Pues así son muchos de nuestros gobernantes. Unos tipos que hacen el paripé y sientan cátedra en mitomanía. Que si doctorado en no se qué, que si cuatro grados cursados y aprobados al unísono. ¿Para qué hemos estudiado el resto? Ahora, cuando llega el momento de reconocer la evidencia, con la boca chica; y eso de la responsabilidad a asumir, ya, si eso, en otro momento que hay que seguir chupando de la teta. Con lo fácil que es reconocer las cosas y devolver todo el dinero que han cobrado indebidamente. ¿Verdad?