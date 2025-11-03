Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Involucionista

¿Dimisión?, no me consta

«Lo de ayer de Mazón fue patético. Como lo fue hace unos días una intervención muy esperada, la del 'Galgo de Paiporta' ante senadores de distinto signo político para dar cuenta de lo que está ocurriendo en el seno del Partido Socialista con su financiación y los chanchullos de sus exsecretarios de Organización»

Juan Sánchez

Periodista

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

Sin que sirva de precedente hoy me voy a postular y lo voy a hacer abandonando mi equidistancia política. Señores del Partido Popular me ofrezco ... a buen precio para ser su estratega en materia de comunicación y acción. Es que peor no se puede hacer, la verdad. No sé quién es el que en su formación decide cuándo se deben hacer los anuncios de las medidas y decisiones de enjundia, pero, sinceramente, no le paguen más el sueldo. Este lunes lo tenían todo de cara para arrasar con el inicio del juicio al Fiscal General del Estado, un caso inédito en la historia de nuestra democracia y en la de muchos países de nuestro entorno. Y en lugar de eso, deciden que el protagonismo no sea para este señor y el Gobierno, que es quien le sustenta por la posible revelación de secretos, sino que ha de ser suyo y a través de la figura de Carlos Mazón. ¿En serio?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Dimisión?, no me consta