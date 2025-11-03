¿Dimisión?, no me consta

Sin que sirva de precedente hoy me voy a postular y lo voy a hacer abandonando mi equidistancia política. Señores del Partido Popular me ofrezco ... a buen precio para ser su estratega en materia de comunicación y acción. Es que peor no se puede hacer, la verdad. No sé quién es el que en su formación decide cuándo se deben hacer los anuncios de las medidas y decisiones de enjundia, pero, sinceramente, no le paguen más el sueldo. Este lunes lo tenían todo de cara para arrasar con el inicio del juicio al Fiscal General del Estado, un caso inédito en la historia de nuestra democracia y en la de muchos países de nuestro entorno. Y en lugar de eso, deciden que el protagonismo no sea para este señor y el Gobierno, que es quien le sustenta por la posible revelación de secretos, sino que ha de ser suyo y a través de la figura de Carlos Mazón. ¿En serio?

Es que esto es para mear y no echar gota. Lo suyo es digno de estudio en las facultades de Ciencias Políticas y también en las de Ciencias de la Información y la Comunicación y también en aquellos centros que forman a los aspirantes a payasos de circo. Y para colmo se montan un María Dolores de Copesdal, algo tuneada en fantoche, y escenifican una dimisión en diferido victimista y vomitiva. Es algo así como «me voy, pero me quedo». O, para hacerlo almeriense, un Bisbal: «Sí, pero no». Al parecer Mazón vivió su punto de inflexión en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA. ¿Qué novedad hubo en lo que le increparon? Ninguna. Eso de «Cabrón», «rata», «miserable», «mentiroso»… se lo llevan diciendo desde que pasó la tragedia. A lo mejor es que no lo había escuchado hasta el otro día. Todo puede ser, porque igual tenía los oídos taponados de lodo después de haber pasado tanto tiempo al lado de sus conciudadanos limpiando codo con codo casas, garajes, comercios y calles.

Lo de ayer de Mazón fue patético. Como lo fue hace unos días una intervención muy esperada, la del 'Galgo de Paiporta' ante senadores de distinto signo político para dar cuenta de lo que está ocurriendo en el seno del Partido Socialista con su financiación y los chanchullos de sus exsecretarios de Organización Santos Cerdán y José Luis Ábalos y del custodio de sus avales a las 'Primarias' Koldo García.

La expectación generada fue inusitada. Más allá de la mala educación del protagonista, intentando dejar en mal lugar a compañeros de hemiciclo como a la senadora de UPN, que, si en lugar de socialista fuera de derechas, ya le habrían tachado de machista a fascista, por descojonarse en su cara a modo de respuesta a una pregunta sobre quién le acompañaba en su tour preprimarias, les diré que por fin una comisión de investigación en un organismo político sirve para arrojar algo de luz sobre lo que se pretende averiguar. En la comparecencia Pedro Sánchez despejó una nueva X de la megaecuación. No se lo van a creer, pero cuando realizó la gira por la mayor parte de agrupaciones socialistas del país para presentarse a las primarias de su partido no lo hizo en compañía de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García y mucho menos a bordo de un Peugeot 407. Que va. Como él mismo se vio en la obligación de reconocer «a mí me acompañaron miles y miles de compañeros». Por tanto, señores senadores, jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se empecinan en aclarar el entuerto les hago una revelación: El coche era un Simca 1000. Es el único con cabida para tanta gente. Vamos, que no era la 'Banda del Peugeot', era la de 'Los Inhumanos', que sumaban 30 componentes en cada gira y viajaban sin problema por carretera con su Simca 1000. No piensen que me lo tomo todo a chufla, pero para que se rían de mí, como vienen haciendo desde hace mucho tiempo, me río de ellos. Si es que las cosas nunca cambian y les voy a hacer una confesión. Tanto que dicen que la Inteligencia Artificial va a servir para curar todos los males habidos y por haber, ya les digo yo que antes de eso ésta sin necesidad de entrenamiento se hace tan corrupta como buena parte de nuestra clase política, que para eso no hay que ser muy listo, sino trincar a manos llenas.