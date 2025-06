Los cuatro cojinetes del Peugeot

Miren que el diputado Gabriel Rufián me cae como una patada en los cascabeles, por eso de ser un hipócrita que reniega del Estado cuando ... no lo hace de que sea éste el que le facilita las habichuelas a diario desde hace varios años, pero en ocasiones tiene su gracia el tipo. Lo de los corruptos cutres y los premium estuvo ingenioso, pero claro, tampoco hay que ser un lince para detectarlo. Las corruptelas de los 'populares' están mejor organizadas y de por medio no hay prostitutas, a diferencia de la de los socialistas donde, además de frecuentar lupanares, también gustan de otros polvos, véase el 'Caso de los ERE'.

Es que la semana ha estado colmada de frases lapidarias. Porque eso de que «son las cinco de la tarde y aún no he comido» es de un calado intelectual de muy señor mío. En el colegio a Sánchez seguramente le debieron de poner el mote de 'El chuleta', pero no por ese estiramiento que un día de estos le va a generar varias hernias discales en la columna, sino por el copieteo tanto en los exámenes como en el resto de su vida cotidiana. No me refiero a lo de la tesis, que ya está más que manido, lo digo por sus últimas comparecencias, que si en lugar de por televisión un servidor las hubiera seguido por la radio y si le hubieran tuneado la voz con un acento gallego uno pensaría que Rajoy era el interlocutor. Para colmo su intervención del pasado domingo, sin periodistas en la sala y con una tele de plasma. Esto si que es hacerse un mariano en toda regla, le faltó decir eso de «es España el que elige la OTAN y es la OTAN la que quiere que sean los españoles la OTAN». Tal cual.

Lleva razón el independentista catalán en lo de la cutrez de los socialistas, a la vista está que no tienen discurso propio, sino que hacen acopio de lo que dicen otros en similares situaciones. Y puede que considere el presidente que esto es una buena táctica, pero me da que hasta dentro de su partido ya están recelando de su figura. Ya no gusta, resulta cansina tanta autoridad de tecnócrata de medio pelo. Si yo me recorro España en mi coche con tres personas más, ya les digo yo a ustedes que antes de llegar a la primera gasolinera para recargar el tanque se del pie del que cojea cada una. Pero mira por donde que el que va de ser el más listo de los mortales no sabía la catadura de la que hacían gala los otros tres jinetes del apocalipsis. Con ese Santos Cerdán al más puro Atila, nuestro particular rey de los Hunos, que por donde pasaba por el PSOE no crecían ni las malas hierbas; con ese José Luis Ábalos, un José Luis 'Torrente' 3.0 con amigas de lo más granado; y el ese Koldo García, un Sancho Panza de carne y hueso ancho, eso sí, siempre fiel a la mano que le da de comer, incluso a las cinco de la tarde.

Y llegados a este punto, la conclusión la deben sacar ustedes. Me refiero a la inteligencia de Sánchez. La mía la tengo y se la pueden imaginar. Tonto para unas cosas y listo para otras son acciones que no están permitidas que se conjuguen en un mismo ser humano. Luego, podríamos caer en el error de pensar que el presidente es de otro planeta, pero ya me dijo recientemente el nobel de Física Kip Thorne, durante su visita a la Universidad de Almería, que es imposible que seres de otras galaxias lleguen a la Tierra o que hayan llegado. Por lo tanto, descarto por completo la idea de que Sánchez es un ser superior. Es un sinvergüenza de tomo y lomo que se jacta de reírse de los españoles y del resto de los mortales. Pero, como todo en la vida, él puede partirse la caja a costa del prójimo, pero un consejo le voy a dar al prócer del 'sanchismo', la alegría va por barrios y esta semana el gracejo está en el Tribunal Supremo.

A ver quién es el guapo que se descojona en su cara de los de las togas negras del TS. Ya les advierto de que más de uno de los protagonistas de este culebrón venezolano antes de acudir a la sala hicieron acto de presencia por la farmacia a por una bolsita de pañales de adulto para llevar mejor al proceso y no evidenciar la socarrona mancha en la culera del pantalón. Si es que la descomposición de estómago está a la orden del día, como la de la dirección de este PSOE echo por obra, gracia y a la medida de uno de los dirigentes políticos más nefastos de todos los tiempos en nuestro país. Si es que has hecho bueno a Rajoy. Con Zapatero no te comparo porque es el que te apuntala y hablas catalán en la intimidad. Menuda contención la del de la ceja. ¡Háztelo mirar, anda!