Pa' que se la coma un ratón

Con tantas lecciones que nos dan últimamente sobre lo que debemos pensar, lo que hemos de comer, beber o descansar, la verdad es que cuando ... desconecto por un momento de tanta manipulación que llega por izquierda, derecha, arriba y abajo aprovecho para meditar y lo hago, a diferencia de buena parte de los mortales, con ruido. Sí, a mi lo de estar a solas y en silencio me invita a dormir y no por culpa de los betabloqueantes, que también, sino porque el matrimonio que forman la oscuridad de la noche y el mutismo de la parálisis es lo que me permite descansar. Pienso cuando me aíslo y eso pasa cuando me enchufo mis cascos y tiro de música por Youtube, porque en las radios convencionales, salvo alguna excepción, por lo general emiten canciones que no me dicen nada, más allá de valerme para renovar y repasar mi diccionario de tacos e insultos. Los artistas de ahora te los ponen al día.

Este fin de semana tuve uno de esos momentos y dejé a los míos de cabecera, Los Suaves, para adentrarme en otros sonidos de mi veintena que tanto escuchaba y a los que no sacaba el sentido de las letras con el que te agasaja el paso del tiempo. Cierren por un momento los ojos y, aquellos que conozcan al personaje, intenten proyectar en su mente la imagen de Robe Iniesta a pecho descubierto, armado con su guitarra eléctrica y tapando con falda sus vergüenzas sobre un escenario recitando por su boca, a modo de introducción para la interpretación del tema 'Hoy te la meto hasta las orejas', eso de «ella, una mujer romántica y yo, un hombre exquisito».

Visto así no serán pocas ni pocos quienes digan que es un misógino y que por ende lo hacen extensivo a un servidor por recrearme en su música. O mejor plasmen en su raciocinio le figura de José María Sanz son su alargada sombra parda trajeada sobre las tablas interpretando 'La mataré'. También tabú, ¿verdad? Incita a la violencia contra la mujer y se podría decir que el bueno de 'Loquillo' es un homicida en potencia. Esto es eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Porque no he escuchado yo que llamen misógino, putero o machista al presidente del Gobierno cuando se tiró un año viajando por las carreteras de España a bordo de un Peugeot con la grata compañía perpetua día sí y noche también de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Claro, el bueno de Pedro Sánchez se quedaría en el utilitario descansando mientras los otros buscaban acomodo en casitas de colores y se pasaría la mayor parte del trayecto entre parada y parada con unos pinganillos escuchando a 'The Killers' (Los Asesinos, para los que no profesan la lengua inglesa) para evitar contaminarse con los comentarios profundos de su cuadrilla a la vista de cómo se las gastaban en sus mensajes por WhatsApp. En efecto, al constatar tanta hipocresía a uno se le viene a la cabeza la letra de 'Amor Castúo' cuando el gran Iniesta berrea eso de «me levanté hasta los huevos de vivir», y tanto.

Da asco, por decirlo finamente, no la polarización, que eso es una temeridad y a la que siguen apostando como si pensaran que le van a ganar la partida al diablo como el insigne Jesucristo García, sino esa doble moral, esa doble vara de medir. Es la ley del embudo por la que se rigen. Una vez amortizado el estás conmigo o en mi contra, ahora va eso de aleccionar. Se podrían ir a esparragar, si supieran lo que es. Qué manera de manipular todo, de falsear la realidad y pensar que somos tontos y que pueden hacer de su capa un sayo. Es que para estos tipos las cosas sólo se pueden decir y hacer de una manera. El resto es estar equivocado. Y lo peor es que no se percatan de que dan pena y de que cada vez menos compran su discurso.

Por cierto, para que aprendan un poco estos adoctrinadores de tres al cuarto de lo que se entiende por vida más allá de lo que agitan sus artistas 'woke' hagan un esfuerzo y escuchen 'La vereda de la puerta de atrás' y así descubrirán lo que se va a merendar el roedor para gustito de sus orejas. Va a ser lo único que sacarán en claro éstos, porque cuando el mensaje es profundo los aleccionadores no pasan de la orilla, como los borregos.