Callados como …

Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas, y es cierto, como también que la hipocresía es algo con lo que muchos vienen de ... serie a este mundo y, ya saben, el que nace lechón, muere cochino. Ya es que no me sorprende casi nada, pero eso no quita para que de vez en cuando tenga algún sobresalto motivado por la indignación, en la mayor parte de las ocasiones. Entran los religiosos en su semana de pasión más pendientes del tiempo que de la competencia que se les está avecinando. Y es que centran sus esfuerzos en no pestañear cuando en el informativo dan «el parte», como se refería mi abuelo Jerónimo al pronóstico del tiempo del Telediario, y no prestan atención a la antesala del mismo. De haberlo hecho se habrían percatado de que se está generando la Semana Santa 3.0, como lo están leyendo, las imágenes ahora ya no son de madera y cartón piedra, sino de carne y hueso.

Ayer la ministra de Educación y Formación Profesional, además de portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, arremetía con razón contra todos aquellos haters que durante el fin de semana le habían estado atacando e insultando. Una campaña motivada por su obligada confesión de que ella había pernoctado en el Parador Nacional de Teruel la noche en la que el exministro José Luis Ábalos participó en este mismo inmueble en una fiesta en su habitación, la suite principal, con señoritas de compañía que, al parecer según varios medios de comunicación, fueron conducidas hasta allí en una furgoneta procedente de Valencia. Los hechos ocurrieron el 15 de septiembre de 2020 en plena pandemia. Tras el festival la estancia quedó como los zorros y precisó ser reformada antes de poder ser ofertada a otros huéspedes. La que por aquel entonces era delegada del Gobierno en Aragón hasta hace tres días había estado callada y 'por culpa' de las informaciones periodísticas, que no bulos señor Pedro Sánchez, ha visto en la obligación de reconocer su presencia el día de marras en el citado hospedaje. Y no sólo ella, puesto que como los profesionales de la información pecamos de exceso de curiosidad, qué le vamos a hacer, resulta que en el hotel que gestiona el Estado también había planchado la oreja el presidente de Aragón Javier Lambán y su séquito, que ocuparon ocho habitaciones dobles en régimen de alojamiento y desayuno, momento que aprovechó para departir con Ábalos, tras la cuchipanda que había tenido éste en su catre junto a las chicas, su hermano Joseba y su mano derecha Koldo García la noche anterior. Un café para la resaca es como una pastilla azul para la 'pitopausia'; mano de santo. Y que la cosa se quede aquí, porque me da que el voto de mutismo con el que desde aquel día peregrinan algunos políticos, de éstos que nos dan lecciones de honestidad y que sientan cátedra en materia de comportamiento correcto, se va a romper por culpa de los que verdaderamente investigan y no me refiero a los integrantes de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Resulta que desde la dirección del Parador se vieron en la necesidad de consultar, de momento se desconoce a quién, pero ya nos enteraremos, se lo aseguro, sobre cómo proceder después de que el exministro de Fomento y sus colegas hubieran ocasionado daños en la estancia. Lo curioso es que otro de los cracs del socialismo, el flamante ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en ese momento desempeñaba el cargo de presidente y CEO de Paradores Nacionales. Si se enteró y lo tapó debe dimitir y si no tuvo constancia, también, por incompetente. Cuando de los que se trata es de difundir bulos y arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para eso tiene una competencia y legitimidad supina. Bendito inútil. Bueno, él, y toda la tropa a la que me he referido. Dígame ahora, señora ministra que se muestra en pantalla como una dolorosa, a la que únicamente le falta el manto, porque al trono se subió casi que con su primer diente de leche, si también un servidor le insulta o si es usted la que está faltando al respeto a todos los españoles. A mi lecciones las justas, bueno, a ver si se atreve a darme una de dignidad y se va con viento fresco. De hacerlo llévese de la mano al estirado del líder del Ejecutivo, que se cree que sabe más de estrategia que Napoleón y no me refiero al imberbe de su ministro de Asuntos Exteriores, al que algunos llaman cariñosamente Napoleonchu y al que, ciertamente, yo le encuentro más parecido con Rompetechos, sino al que comenzó a escribir su epitafio en 1815 tras la Batalla de Waterloo, donde ahora reside el presidente. Nada cambia, sólo se maquilla.

