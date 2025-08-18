El baile de los feos

«No se puede perder más tiempo. Se va a llegar en plazo y el AVE estará funcionando en Almería en 2026. La licitación que ... hoy se anuncia marca unos plazos, las empresas que cumplan los requisitos podrán presentar sus ofertas, habrá que valorarlas y esperamos que en pocos meses esté adjudicado el contrato». Si se preguntan de quién es la cita les diré que no es de ministro alguno o de un político ajeno a la realidad almeriense. Estas palabras las pronunció el subdelegado del Gobierno José María Martín el 29 de marzo de 2023 coincidiendo con el anuncio de la licitación de la integración del ferrocarril en la capital. No seré yo quien diga que el representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Almería estaba equivocado, ni mucho menos mintiendo a sabiendas. Aún no se ha acabado el año y estamos en plazo, pero me da que el sentido común le advertía ese mismo día de que la afirmación que acababa de realizar era falsa. Bueno, mejor digamos que era un bulo, que tanto gusta a la izquierda la bulería; no olvidarse de la chulería.

Pero lo peor no es esto. Porque uno puede pensar que se trata de un mandado y que dice por su boca lo que ordena el amo, perdón, 'el puto amo', como le consideran los allegados y caídos en gracia. Lo más perverso es que en pleno agosto, bajo un sol de justicia, hubiera que abandonar el aire acondicionado para acudir a la cita con los más dicharacheros, cuales ranas Gustavo de Barrio Sésamo. Los más graciosos de entre los ministros se plantificaron esta semana en una rambla para visitar su viaducto, en efecto, el de Los Feos. Un servidor no se considera guapo y si en alguna ocasión se me ha pasado la idea por la cabeza, he tirado de espejo y la duda quedó disipada antes del primer pestañeo. Pero es que estos dos son más feos que pegarle a un padre con un calcetín sudado.

Los Zipi y Zape de La Moncloa, ataviados con look veraniego, no tuvieron otra que alterar el descanso de los almerienses y la paz de algunas lagartijas para decirnos que reservemos billete para 2027 que iremos a todo trapo a Murcia sobre raíles. Es que fue escuchar sus palabras y meterme en la página de Renfe para ser el primero. Mi gozo en un pozo. No encontré pasaje a la venta. Frente a la pantalla de mi ordenador me relamía con solo pensar que me iba a meter entre pecho y espalda una marinera de pedigrí, a pesar de que tengo vetadas las mahonesas y demás grasas obscenas. Pero la ocasión la merecería. Si al final, analizándolo fríamente, me han hecho un favor los componentes de la extraña pareja. Y se preguntarán que por qué una marinera si ya puestos podía aspirar a una verdadera baguette embardunada con foie gras. Les diré que uno no es de grandezas, que se conforma con poco, aunque va por días. Porque en algunas ocasiones me marco un Julio Iglesias en toda regla. 'Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, cómo no, con caviar y champán'. Si es que fue verlos y empezó a resonar en mi mente el tema del más grande de la canción que ha visto España. En efecto, parecían Don Quijote y Sancho Panza ante los molinos.

Todo debió ser un espejismo propiciado por la aridez y el calor sofocante, pero me valió para dejar de procesar tanta estupidez en tan escaso espacio temporal. Igual como soy 'arrítmico', no lo digo por mi maltrecho corazón, y asincrónico pues no me sale eso del toque de manos. Vamos que ni soy, ni voy de palmero. Tampoco me gustan que me toquen las palmas, porque también me conozco y no suele haber un buen final. Y éstos, los 'Pili y Mili' del panorama político nacional, en plan mariachis, bajo el viaducto soltando una soflama electoralista. Sí, la cosa estaba calentita. Y me da que con el transcurso de los días se va a poner ardiente. Porque, como recitaba otro entrañable dúo, 'el final del verano llegó'. A decir verdad, está aún dando sus coletazos y me da que algunos se están empezando a poner nerviosos por la que se avecina en septiembre. Para el común de los mortales, el inicio del curso y su consecuente desembolso, para los menos, el banquillo y para librarse del siguiente paso no vale el 'chequelibro', se requiere buena cartera y chequera. Pero vamos, que para socialistas moradores de áticos de 3.000 euros al mes, esto va a ser pan comido. Si es que siempre ha habido clases, como ricos y pobres, como fachas y progres, y como la derecha rancia e la izquierda caviar. Es más de lo mismo y todo a la vez.