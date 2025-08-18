Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Involucionista

El baile de los feos

«Los más graciosos de entre los ministros se plantificaron esta semana en una rambla para visitar su viaducto, en efecto, el de Los Feos»

Juan Sánchez

Periodista

Lunes, 18 de agosto 2025, 22:13

«No se puede perder más tiempo. Se va a llegar en plazo y el AVE estará funcionando en Almería en 2026. La licitación que ... hoy se anuncia marca unos plazos, las empresas que cumplan los requisitos podrán presentar sus ofertas, habrá que valorarlas y esperamos que en pocos meses esté adjudicado el contrato». Si se preguntan de quién es la cita les diré que no es de ministro alguno o de un político ajeno a la realidad almeriense. Estas palabras las pronunció el subdelegado del Gobierno José María Martín el 29 de marzo de 2023 coincidiendo con el anuncio de la licitación de la integración del ferrocarril en la capital. No seré yo quien diga que el representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Almería estaba equivocado, ni mucho menos mintiendo a sabiendas. Aún no se ha acabado el año y estamos en plazo, pero me da que el sentido común le advertía ese mismo día de que la afirmación que acababa de realizar era falsa. Bueno, mejor digamos que era un bulo, que tanto gusta a la izquierda la bulería; no olvidarse de la chulería.

