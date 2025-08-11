Asperillo, como el vino

Aún recuerdo aquella noche en el 'G'nomos'. Era un mano a mano entre cuatro individuos completamente distintos, pero que compartían el gusto por el ... vino. Días antes, el bueno de Paco, el responsable del bar, había propuesto a un cardiólogo, un galerista de arte y un servidor, recién licenciado en Ciencias de la Comunicación, juntarnos con una botella de vino por barba. Cada uno acudiría a la cita con el que considerase oportuno. El que suscribe era el más joven de la terna, pero saben que no me arrugo ni con agua caliente. Se me ocurrió llevarme una botella de una bodega almeriense. Uno con cuerpo, como los que me gustan, de los que raspan y resecan la garganta. Aunque me los bebo, no soy de riojas o riberas, lo mío es más Jumilla, Toro o Somontano. Pero para gustos, colores. El caso es que el cardiólogo, que era más chulo que 'el punteras', vino a decir que el caldo que yo había aportado no valía, que era mejor el suyo o el del galerista de arte, que se desmarcaron con sendos clásicos de bodega de supermercado. Uno, al que no le tiembla el pulso ni en las piscinas de Siberia, le advirtió de que para cualquiera el mejor vino es el que le gusta. A mi abuelo, el 'Tío de la bota'. ¡Toma, Jeroma!

Y se preguntarán ustedes que a qué viene esto si ya no 'puedo' degustar un tinto como se merece por 'culpa' del especialista que evitó que me subiera al autobús de 'Autopista hacia el cielo' cuando ya aguardaba en la dársena de salida. Pues viene al hilo de otra noche, en aquella ocasión acompañaba al delegado de este periódico a la gala de los 'Premios Macael'. Él iba de relaciones públicas y yo de currito. Otra muestra más de que no avanzo. En esas estábamos cuando los camareros empezaron a servir la bebida. Los del mármol son como los de los invernaderos, un poco más pulidos, pero con las mismas miserias; ningunas. Botellas magnum de Ramón Bilbao Edición Limitada. No es un Vega Sicilia, pero sí un vino un tanto distinguido para un encuentro con tanto aforo. El caso es que el bueno de Miguel estaba metiéndole un buche a su copa cuando uno de los comensales de su mesa advertía de que el néctar de la uva estaba un tanto «asperillo». Antonio, de verdad, con el aprecio que te tengo, no abandones el agua.

Pero resulta que el que nos ha dejado tirados ha sido él, aunque no por expreso deseo, sino por intereses de terceros. Fue la persona que me dio la oportunidad de hacerme un hueco en el mundo del periodismo en La Voz de Almería, aquella en la que mandaba Manuel de la Poza. Uno estaba de becario, en los últimos días de verano, cuando Albizu fue fichado para ocuparse de la prensa del Partido Popular y el periódico del 'lunes' que comandaba junto al gran Cabrera se quedaba cojo. Lao no tuvo otra que apostar por mi para que hiciera terna con el gualchero. A partir de ese momento arrancó una relación un tanto especial. Nunca ha existido una amistad como tal, pero sí un profundo respeto, me consta que mutuo, hasta el punto de interesarse por la salud cuando hace poco más de un mes abandoné la UCI. Le escribió a la que me soporta para saber de mi buena evolución.

Desconozco los motivos del cambio, pero ya les digo que es todo un error. Nunca he compartido mesa y mantel con el de Doña María, pero no por nada, porque no ha encartado. Bueno, miento. Desayunamos en la misma mesa el día de la presentación de la candidatura de José Céspedes a rector de la UAL; era trabajo. Es que no recuerdo ni habernos tomado un café en el 'Freniche'. Poco importa si uno tiene más relación o menos, cuando lo superlativo radica en el respeto. Y digo que es una equivocación lo del Diario de Almería, porque, discúlpame, Iván, aunque te deseo mucha suerte, este periódico no va a tener un director mejor. Ni habiéndome puesto a mí en su lugar, ofrecimiento que habría declinado sin dilación. Podría caer más o menos simpático o gustar más o menos sus formas, pero siempre ha sabido estar desde la perspectiva profesional. Con ese porte. Pantalón de pinzas y camisa, en verano de manga corta, a diario cuando era redactor jefe y trajeado cuando ocupó el despacho principal. No te voy a decir que te compres un peine, pero unos vaqueros, venga por favor. Pero bueno, supongo que no hay mal que por bien no venga y, Antonio, si has escapado bien y el asiento está en tu cuenta, que te quiten lo bailado. Un abrazo, amigo.