El Involucionista

Asperillo, como el vino

«Aunque me los bebo, no soy de riojas o riberas, lo mío es más Jumilla, Toro o Somontano. Pero para gustos, colores»

Juan Sánchez

Periodista

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:01

Aún recuerdo aquella noche en el 'G'nomos'. Era un mano a mano entre cuatro individuos completamente distintos, pero que compartían el gusto por el ... vino. Días antes, el bueno de Paco, el responsable del bar, había propuesto a un cardiólogo, un galerista de arte y un servidor, recién licenciado en Ciencias de la Comunicación, juntarnos con una botella de vino por barba. Cada uno acudiría a la cita con el que considerase oportuno. El que suscribe era el más joven de la terna, pero saben que no me arrugo ni con agua caliente. Se me ocurrió llevarme una botella de una bodega almeriense. Uno con cuerpo, como los que me gustan, de los que raspan y resecan la garganta. Aunque me los bebo, no soy de riojas o riberas, lo mío es más Jumilla, Toro o Somontano. Pero para gustos, colores. El caso es que el cardiólogo, que era más chulo que 'el punteras', vino a decir que el caldo que yo había aportado no valía, que era mejor el suyo o el del galerista de arte, que se desmarcaron con sendos clásicos de bodega de supermercado. Uno, al que no le tiembla el pulso ni en las piscinas de Siberia, le advirtió de que para cualquiera el mejor vino es el que le gusta. A mi abuelo, el 'Tío de la bota'. ¡Toma, Jeroma!

