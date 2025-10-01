Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Nombres propios en el castillo de La Calahorra

Juan José Gallego Tribaldos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:41

PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA, el gran Cardenal, era hijo del Marqués de Santillana y padre de Rodrigo de Mendoza, el noble que levantó el castillo ... de La Calahorra. Dicho cardenal, en sus tiempos de obispo, tuvo relación amorosa con una dama portuguesa, Mencía de Lemos, de la cual nacieron dos hijos, Rodrigo y Diego, a quienes la reina Isabel llamaba «los más bellos pecados del cardenal». El Gran Cardenal Mendoza, conocido también como «el tercer rey de España», fue un personaje clave en la última etapa de la Guerra de Granada, participando activamente en la misma y quien, en el Día de la Toma, plantó la cruz en la Torre de la Vela. Aristócrata hacendado, clérigo y militar, ayudó económicamente a Castilla en las campañas militares, siendo favorecido con el Señorío del Zenete y los ocho pueblos de la comarca. Después, el Cardenal Mendoza lo cedió a su hijo Rodrigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  3. 3 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  4. 4 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  5. 5 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  6. 6

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»
  7. 7 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  8. 8 Sobresalto en el edificio de Correos por un conato de incendio
  9. 9 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa
  10. 10

    24 horas para la zona de bajas emisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nombres propios en el castillo de La Calahorra