Política, universidad y futuro

Cuando una universidad apela a la necesidad de «no politizar» un conflicto como este, parte de una premisa discutible: que las decisiones sobre títulos universitarios ... son esencialmente técnicas. Sin embargo, la política no es un ruido de fondo del que haya que protegerse, sino el espacio donde se decide el rumbo que toma una sociedad. Y los títulos universitarios forman parte de ese rumbo. No existe nada más político que decidir qué talentos queremos formar, en qué sectores invertir, y cómo preparar a nuestras regiones para los desafíos del futuro. Despolitizar la universidad sería, en realidad, desactivar su potencial transformador. Más aún en un momento en el que el conocimiento y la tecnología están redefiniendo los equilibrios económicos, geopolíticos y sociales del mundo.

Inteligencia Artificial: un título estratégico, no solo académico. El título denegado a la UGR no es un grado más. Es un título de carácter estratégico, en un ámbito clave para el desarrollo económico y tecnológico no solo de Granada, sino de toda Andalucía. Hablamos de una de las universidades más prestigiosas del mundo en investigación sobre IA, con grupos consolidados, una masa crítica de expertos y una conexión internacional reconocida.

Granada no es solo una ciudad universitaria. Es una plataforma de innovación, un nodo del sistema científico español y europeo, un punto de conexión entre ciencia, emprendimiento y desarrollo local. Además, este no es un caso aislado. Otros títulos en áreas relacionadas con la inteligencia artificial, la ciberseguridad o la ingeniería de datos han sido también paralizados o denegados en otras universidades andaluzas, como la Universidad de Jaén, lo que empieza a evidenciar una pauta preocupante. Se está frenando un ecosistema que podría posicionar a Andalucía como referente del sur de Europa en tecnología y ciencia aplicada.

Basta observar lo que ha supuesto la implantación de títulos similares en regiones como California, Irlanda, Berlín, Tel Aviv o Corea del Sur. Allí, los grados y másteres en inteligencia artificial han actuado como auténticos catalizadores del ecosistema de innovación, atrayendo talento, inversión extranjera y startups de base tecnológica. Son títulos que no solo forman estudiantes: construyen regiones competitivas, generan empleo cualificado y activan cadenas de valor con impacto global.

¿Quién decide el futuro del talento? El fondo del conflicto no es solo técnico ni jurídico. Es una cuestión de modelo institucional. ¿Quién debe tener la última palabra en la creación de nuevos títulos estratégicos? ¿Una agencia administrativa que responde a criterios formales, o una comunidad universitaria que conoce el terreno, las necesidades del entorno y la evolución de la ciencia?

En este contexto, el papel de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) merece ser revisado críticamente. Aunque se presenta como independiente, su estructura, funcionamiento y criterios de decisión no siempre son claros ni están alineados con los tiempos de la innovación. Urge una mayor transparencia en la trazabilidad de sus resoluciones, sus mecanismos de consulta y la fundamentación real de sus dictámenes.

Lo que está en juego no es un expediente más. Es la capacidad de nuestras universidades públicas para adaptarse, anticiparse y contribuir al desarrollo regional. Mientras se bloquean títulos estratégicos en universidades públicas como la de Granada, vemos cómo proliferan grados similares en universidades privadas con apenas tradición investigadora. Este doble rasero no solo evidencia una incoherencia en la planificación universitaria, sino que amenaza con desvirtuar el papel de la universidad pública como ascensor social. Si el acceso a la formación en inteligencia artificial y títulos afines —la gran palanca de empleabilidad del futuro— se restringe solo a quienes pueden pagarla, estaremos consolidando un modelo elitista que rompe el pacto histórico entre educación pública y equidad.

Universidad, política y modelo de sociedad. Rechazar la política como «instrumentalización» es olvidar que la universidad misma es una construcción política. Porque los títulos que se ofrecen, los programas que se priorizan, los fondos que se asignan y los territorios que se refuerzan son decisiones que configuran el modelo de sociedad que queremos.

En este contexto, es comprensible que la Universidad de Granada haya querido emitir un mensaje institucional apelando a la serenidad, el rigor y la responsabilidad.

Sin embargo, el tono del comunicado –centrado en pedir que no se instrumentalice la situación– podría ser interpretado por parte de la sociedad como un respaldo implícito a la decisión adoptada por la agencia evaluadora, sin que se haya articulado una defensa clara del fondo académico y estratégico del grado que ha sido denegado.

Esa percepción puede ser perjudicial en un momento en que la ciudadanía exige transparencia, valentía y liderazgo también desde las instituciones académicas. Por eso, resulta clave hacer pedagogía pública: explicar con claridad qué está en juego, por qué el desarrollo de titulaciones como esta es vital para el futuro de Andalucía, y cómo deben alinearse la calidad académica, el talento y las decisiones políticas. En tiempos de creciente desafección política, la universidad no puede ni debe parecer neutral frente a decisiones que comprometen su papel transformador.

Ser prudente no implica desactivar el debate, sino conducirlo con altura, con datos, y con la legitimidad que otorga el conocimiento. Conclusión: la IA no espera. Mientras debatimos sobre competencias institucionales, el mundo avanza. Las empresas reclaman talento. Las regiones compiten. Y las universidades que no se adaptan, pierden. La Universidad de Granada debe ser tratada en estas disciplinas como una Universidad de excelencia . Ni la inteligencia artificial como una asignatura optativa en la política educativa.

Este conflicto no se resuelve con silencios administrativos, ni con comunicados defensivos. Se resuelve con política de verdad: con visión, con debate y con compromiso con el futuro. Porque en la universidad pública nos jugamos el ascensor social, el talento y la dignidad del país. Y porque, en efecto, la política no debe excluirse de la universidad. Debe hacerse mejor.