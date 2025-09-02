Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Granada malagueña

Juan de Dios Villanueva Roa

Martes, 2 de septiembre 2025, 23:43

Poco a poco Málaga se va apoderando de la flor de la canela nazarí. Es fácil ver en aeropuertos europeos carteles con Alhambra bajo letreros ... malagueños; los visitantes llegan en buses desde la vecina ciudad hasta Granada, que parece subsede, desembarcan, visitan durante unas horas, frecuentemente con picnic, dejan los envoltorios, paseo turístico y regreso al litoral malagueño a seguir gastando allá los dineros. Ahora nos enteramos de que la cadena propietaria de restaurantes y hoteles de lujo Único Hotels muta el código postal del establecimiento Finca La Bobadilla a Málaga por una cuestión de marketing, para potenciar la finca, porque parece que el nombre Málaga vende mejor que Granada, capital del Reino Nazarí otrora. Y así, el único restaurante con estrella Michelín de la provincia granadina y uno de los hoteles con más prestigio, pasan a tener apellidos boquerones. Y el alcalde de Loja, sede oficial de los territorios, está feliz porque 'están trabajando en la firma de un convenio de colaboración que incluya actividades para abrir el hotel a los vecinos del pueblo'.

