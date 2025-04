Granada desamortizada

Comenta Compartir

Publica José Antonio Muñoz en IDEAL las consecuencias que puede traer la desidia del PP (hay que identificar a quien es en cada momento, sin ... generalizar como si todos fueran iguales) sobre la parca atención a la obra cultural que por ahora queda en nuestra ciudad, pero que amenaza con marcharse a Málaga, ciudad y aledaños que se están convirtiendo en auténticos depredadores de lo nazarí, empezando por la apropiación de la imagen de la Alhambra y Sierra. La cuestión está en lo que el ayuntamiento nazarí no hace para evitar que eso siga ocurriendo. Culpar a Paco Cuenca ya no tiene recorrido, tendrán que esperar un poco, aunque siempre les queda echar las culpas a Sánchez, su demonio, así de forma general, que eso parece aliviarles mucho. Pero no basta. Ya ha llegado el momento de trabajar en la gestión más allá de subir a los escenarios a recibir palmas, proclamar sentidas palabras y ocupar palcos de forma gratuita mientras los demás pagamos la entrada. Toca planificar y ejecutar planes sólidos, que el tiempo vuela y en dos años estamos liados otra vez con las municipales, y entonces algo propio tendrán que vender, porque hasta ahora han estado bebiendo de lo que dejó preparado el equipo socialista. La marcha de las colecciones de pinturas de creación propia y objetos etnográficos propiedad del artista plástico Juan Manuel Brazam, y las obras que hay en Casa Ajsaris, cuyo propietario Juan Manuel Segura ha visitado un convento vacío en una población de la costa malagueña donde podría alojarse la colección, son evidencias de que se está en Babia en temas de enjundia. Mientras tanto, unos son amigos de otros y se platica con afición. Luego ya veremos lo de la capitalidad cultural.

