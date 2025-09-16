Estudios de IA en la UGR

Comenta Compartir

Granada se volcó con su Universidad para conseguir que se le concedieran los grados de estudios en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial e Ingeniería ... Biomédica, negados en primera instancia y otorgados a la privada malagueña. Finalmente, nuestra Universidad ofertará a partir del curso próximo estos estudios, referencia para el futuro, después del retraso de un año que se sufre por la negativa de las agencias responsables en aprobarlos. No entraremos aquí en las razones, conocidas y desconocidas, tanto para una decisión como para la otra. Tiempo habrá. Partiremos con un año de retraso, pero el tiempo dará la calidad y fortaleza social, investigadora y académica a cada cual, como lo hace con todas las titulaciones, porque la Universidad granadina es garante del avance social y desarrollo económico y debe estar al servicio de los intereses de esta sociedad que la sostiene y en la que ha de cumplir el servicio de mantenerla en el universo del conocimiento e investigación.

No puede ni debe venir a cumplir roles efímeros ni interesados. Bien al contrario, como servicio público ha de responder a las necesidades futuras de las gentes que no solo pasan por ella, de quienes reciben sus beneficios en forma de resultados en sus investigaciones, sus avances y conocimiento de los que en ella se forman. Es fundamental el impulso económico que le da a una zona, pero es más importante el empuje social, cultural, laboral y de nuevas perspectivas a quienes en ella estudian y de los territorios en los que después ejercerán sus vidas y profesiones, sean cuales sean a posteriori. A pesar de todo, Granada sigue adelante, y en ella la UGR, la mejor posicionada de Andalucía, tercera de España y la 400 del mundo, donde hay alrededor de 20.000. Tómese nota.

