Estudios de IA en la UGR

Juan de Dios Villanueva Roa

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:18

Granada se volcó con su Universidad para conseguir que se le concedieran los grados de estudios en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial e Ingeniería ... Biomédica, negados en primera instancia y otorgados a la privada malagueña. Finalmente, nuestra Universidad ofertará a partir del curso próximo estos estudios, referencia para el futuro, después del retraso de un año que se sufre por la negativa de las agencias responsables en aprobarlos. No entraremos aquí en las razones, conocidas y desconocidas, tanto para una decisión como para la otra. Tiempo habrá. Partiremos con un año de retraso, pero el tiempo dará la calidad y fortaleza social, investigadora y académica a cada cual, como lo hace con todas las titulaciones, porque la Universidad granadina es garante del avance social y desarrollo económico y debe estar al servicio de los intereses de esta sociedad que la sostiene y en la que ha de cumplir el servicio de mantenerla en el universo del conocimiento e investigación.

