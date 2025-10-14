Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Enrique desde su libertad

Juan de Dios Villanueva Roa

Martes, 14 de octubre 2025, 23:02

Enrique es libre, vive en un país, nación, estado libre en el que cada cual puede pensar como quiera; él respeta a todos desde su ... pensamiento y con su voto. Es defensor de la libertad y de que cada cual viva desde la igualdad. Lleva toda su vida en su lucha, desde la paz y el respeto hacia los demás. Piensa que lo ocurrido en Gaza es un genocidio. Podría pensar otra cosa y también podría manifestarlo, pero ese es su pensamiento, y desde su reino, su castillo, su casa lo manifiesta a los cuatro vientos con el silencio del ondear de una bandera. Pero en este país, estado, nación hay quien no piensa, quien no desea que Enrique manifieste desde el ondear de una bandera colgada en la fachada de su casa esa libertad de pensamiento, pensamiento compartido con cientos de millones de ciudadanos, sin indicaciones, sin órdenes dadas por ningún mandante. Y esas criaturas han prendido fuego a la bandera de Enrique. Tras hacerlo, o antes, han pintado las siglas de un partido, partido en el que supongo ellos creen firmemente, con toda la fuerza y razón que ellos llevan dentro y que manifiestan por fuera, mancillándolo. Lo han hecho a escondidas, de noche, amparados por la oscuridad y vigilados por la luna de cazadores que esa noche brillaba sobre los cielos de todos, también de ellos, también de Enrique. Podrían haber ocasionado una desgracia con el fuego, pero su capacidad no los llevó a pensar eso, o les dio igual. Qué pensarán sus padres, madres, hermanos y hermanas; qué pensarán sus maestras y maestros y vecinos y parejas, si ya las tienen, de ir a una propiedad particular, prender fuego, hacer pintadas y salir corriendo, ¿para eso se han gastado el dinero en educación, o no?

