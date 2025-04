De buenas intenciones

Comenta Compartir

Da gusto escuchar a nuestros políticos hablar de sus buenas intenciones. Dice Moreno delante de su jefe Feijóo que no permitirá de Sánchez un pisoteo ... más a Andalucía, que su partido es el único que defiende la igualdad entre españoles y territorios. Por eso ha decidido decirle a Montero que no le admite ni un euro, que aquí nos apañamos solos, que eso de quitarnos dieciocho mil millones se olvide, que no necesitamos quites, que todos iguales, aunque como decía aquel, unos más iguales que otros, ni pollas, que añadiría el de Jaén. Así da gusto, que todos peleen por el bien de todos, para que seamos y estemos mucho mejores, eso sí, unos, los de Moreno, lo plantean de arriba abajo, como lluvia fina que cae, que empapa a los que están arriba, y luego, si eso, pues va calando más o menos dependiendo de donde esté cada cual. Algunos a quienes llega una gotilla los aplauden y defienden como si tuvieran ya su vaso lleno. Otros por el contrario pretenden hacerlo de abajo arriba, pero tampoco salen las cuentas, porque los de arriba ya tienen el cazo puesto desde siempre, muchos desde su nacimiento, y no van a esperar a que suba la marea. Que esto es un rosario de buenas voluntades, donde todos los que comen de la cosa pública, aunque sea en los ventorros y ventorrillos mientras cae la lluvia, dicen que lo van a hacer mejor que los otros, pero cuando les toca a ellos siempre empiezan por los suyos, partiendo las piernas a los de enfrente. La cosa está en saber hacia dónde quiere ir cada uno, y sobre todo saber dónde está, no a quien adora, que luego pasa lo que pasa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Alberto Núñez Feijóo