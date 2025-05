Dice la derecha y ultraderecha que Pedro Sánchez tiene que irse. Así lo proclamó Miguel Tellado el día siguiente a que Sánchez tomara posesión como ... Presidente del gobierno mientras Ayuso manifestaba su gusto por la fruta. El presidente del PP declaraba la guerra por tierra, mar, aire y redes sociales. Ha habido una pandemia, ha erupcionado un volcán, Valencia ha sufrido una catástrofe, Madrid fue sepultada por Filomena, se cayó la red eléctrica, Rusia destruye Ucrania, Israel arrasa a los palestinos, en tierra de Jesús. Así, de frente y sin sedación, los españoles, con Pedro Sánchez, hemos vivido todas esas calamidades, unos más que otros, y unos más que otros han aprendido lo que es sufrir en las propias carnes los desastres naturales, artificiales y sobrevenidos –ignoro cómo habría reaccionado Feijóo al mando, no lo sabré nunca–.

Entre tanto, la oposición ha seguido su hoja de ruta destructiva contra el gobierno –mientras peor, mejor–, denunciando al presidente y allegados, aclamando la imperiosa necesidad de que Sánchez dimita. No le ha servido que este país esté a la cabeza del crecimiento económico y que la tasa de paro haya bajado a índices de hace lustros, varios. No, hay que seguir el camino de hacer presidente al presidente del PP, vayamos a que caiga y entonces tome el mando Ayuso, la dama del oso y del madroño que persigue la candidatura a presidenta del gobierno de España en silencio, discreción, limpieza, diplomacia…, ganándose la admiración de los de allende las fronteras madrileñas. Todo puede ser, Aznar manda y Feijóo solo es tránsito para Ayuso, porque tal vez con VOX no le dé nuevamente.