Líricos vientos en Federico García Lorca

Al viento, peinador de sentimientos, acariciador de penas, traedor de misterios, suavizador de ardores, pulsador de esas cuerdas invisibles que interpretan la música emitida por ... las alamedas…, al viento, digo, aluden mucho en sus composiciones los poetas de todo tiempo y condición: «El viento es un poeta / que ha desplegado sus alas», repetía don Eliseo Fortún cuando por abril nos invitaba a tomar té con yerbabuena en su carmen albaicinero, bajo la pérgola cuajada de violáceas glicinias.

También los componentes del vario conjunto de grandísimos creadores que los manuales de literatura agrupan bajo el marchamo Generación de 1927 desplegaron vientos, con harta frecuencia, para metaforear, sacudir, ventilar, hacer vibrar los versos de sus poesías regalándonos con ello flotamientos espirituales, aéreas elevaciones, bellísimos instantes de palabras.

Dámaso Alonso tituló su segundo poemario 'El viento y el verso' (1925), en que Eolo es grande protagonista de este importante libro: «Morir quisiera en el viento (…) / ir sepultado en el viento/ como un capitán del viento».

José María Hinojosa dio a la imprenta en 1927 su muy original 'La rosa de los vientos'. Ernestina de Champourcín publicaba en 1931 'La voz del viento'. Carmen Conde, la primera mujer española académica de la Lengua, 'Júbilos. Poemas de niños, rosas, animales y vientos' (1934), o 'Mi fin en el viento' (1947). Luis Cernuda alumbró en 1927 su primer libro con el título 'Perfil del aire', que ya sabemos desde niños que «viento es el aire en movimiento».

Federico García Lorca, en su famosa conferencia 'Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz, llamado cante jondo', pronunciada el 19 de febrero de 1922 en el Centro Artístico de Granada, nos abanica con esta brisa de palabras: «Los verdaderos poemas del cante jondo no son de nadie; están flotando en el viento como vilanos de oro».

García Lorca, tal que todos sus compañeros de generación, es también gran movedor de líricos vientos. En el romance «Preciosa y el aire» hay un «viento-hombrón», que el muy ladino es «viento verde / sátiro de estrellas bajas», y persigue a la muchacha con ganas fúricas de envolverla, derribarla y cubrirla. Pero cuando ésta, que echa a correr, logra por fin ponerse a salvo en la casa que el cónsul de los ingleses tiene «más arriba de los pinos», entonces, frustrado y enrabietado, «en las tejas de pizarra / el viento, furioso, muerde». Pues que se fastidie y otra vez será.

La primera palabra del primer verso del primer poema del primer libro lorquiano es justamente «viento», con que inicia «Veleta», inaugural composición de su 'Libro de poemas' (1921): «Viento del sur, / moreno, ardiente, / llegas sobre mi carne / empapado de azahares». Se conoce enseguida que el chico prometía…

El soneto que dedica al joven poeta José de Ciria y Escalante, muerto en 1924 a los veinte años, contiene estos renglones estremecedores: «Dos voces suenan: el reloj y el viento, / mientras flota sin ti la madrugada».

De su libro 'Canciones' (1927), celebérrimo y muy hermoso es el breve «Canción de jinete»: «Por el llano, por el viento, / jaca negra, luna roja», etc. Y no menos su «Arbolé, arbolé», donde una «niña de bello rostro», tan a su aire y tan a su faena ella, «está cogiendo aceitunas». Y va y «la prende por la cintura» un «viento, galán de torres», que más que galán de torres es, como se ve, un verdadero frescales. So caradura. Entonces, si seguimos paseando por los versos de este bello poema, nos cuenta Lorca que pasan varios otros galanes (jinetes, torerillos…) que incitan a la chica a venirse con ellos a Granada: no sabemos para qué, aunque lo suponemos… Sin embargo «la niña no los escucha», y sigue en su tarea. Pero eso sí: «Con el brazo gris del viento / ceñido por la cintura».

En este mismo libro se colecciona el poema «Huerto de marzo», donde: «¡Qué brinco da mi sueño / de la luna al viento!». Y donde, en «Soneto», leemos que «el viento de la noche, suspirando, / es un largo espectro de plata conmovida».

Curiosamente, al igual que «viento» es la primera palabra de 'Libro de poemas', también es la última de 'Canciones': «¡Qué trabajo me cuesta / llevarte con tus pájaros / y tus brazos de viento», verso con que finaliza este libro extraordinario.

La mayor parte de las piezas poéticas que integran el 'Poema del cante jondo' fueron escritas por García Lorca entre finales de 1921 y comienzos de 1922 como aportación al histórico Primer Concurso de Cante Jondo que organizó el Centro Artístico. En ese poemario hay una guitarra que «llora monótona, / como llora el agua, / como llora el viento / sobre la nevada». Y hay una «tierra quieta, de noches inmensas, viento por los caminos, brisa por las alamedas». Y hay, bajo el título «¡Ay!», que «el grito deja en el viento/ una sombra de ciprés».

Quién no conozca el «Verde viento. Verdes ramas» del 'Romancero gitano' (1928) es para fusilarlo poéticamente. Este libro cumbre es también recorrido, si nos fijamos, por una airosa circulación general poemática donde ya hemos visto cómo un viento sátiro, intuimos que lanza en ristre, persigue a Preciosa con aviesas intenciones; donde «la higuera frota su viento / con la lija de sus ramas»; donde «el largo viento dejaba / en la boca un raro gusto / de hiel, de menta y de albahaca» («Romance sonámbulo»); o donde, cuando llega la noche: «El viento vuelve, desnudo, / la esquina de la sorpresa» («Romance de la Guardia Civil»).

Y en 'Seis poemas galegos' (1935) nos regala Lorca esta letrilla dedicada a Rosalía de Castro: Érguete, miña amada, / porque o vento muxe, como una vaca.