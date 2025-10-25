Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La protección esencial de la arquitectura vernácula de la Alpujarra

Juan Carlos García de los Reyes

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:58

Comenta

Quiero compartir contigo una agradable sorpresa que he recibido en los días pasados. Verás: resulta que recibí un inesperado paquete en mi oficina, que abrí ... con enorme curiosidad. Contenía un bello libro con una aún más bella dedicatoria de su autor. Llena de afecto y de generosidad hacia mí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a 49 aficionados por una pelea con palos antes del Granada - Cádiz
  2. 2 Una deflagración en una fábrica de Armilla alarma a los vecinos
  3. 3 Piden ayuda para encontrar a un joven de 31 años desaparecido en Granada
  4. 4 Más centros de la UGR denuncian que «los padres vienen a tutorías, revisiones y matriculaciones»
  5. 5

    El AVE madrugador esquiva la doble parada en Antequera y recorta diez minutos el viaje
  6. 6 Un estudio granadino sobre el cáncer de vejiga recibe el primer premio a la Mejor Comunicación Científica
  7. 7 El espectacular paisaje otoñal de la Alpujarra que atrae a visitantes de todo el país
  8. 8 El sendero desconocido de las Riquelminas en Granada
  9. 9 Hacienda anuncia un cambio importante para millones de usuarios de Bizum en 2026
  10. 10 Detenido un chatarrero de Granada por presunta recepción de cobre robado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La protección esencial de la arquitectura vernácula de la Alpujarra