Vida sin política

Allá era, sin mucha más determinación de lugar que La Mancha, y en años, los de la Segunda República, muy allá cuando algunos contábamos unos ... cuatro o cinco años de existencia… Y quien era uno de los cuatro boticarios de la ciudad, sin más ni más, dijo a su oíslo que haría viaje hasta Valencia, en aquel «rápido» que pasaba desde Madrid (MZA). A ella, mi madre, claro, le dijo el motivo, que ella aceptaba, amable esposa. Yo, parvo infante, no sé si hasta después supe por qué mi padre hacía un viaje a Valencia –en aquellos trenes de paralelos tablones en posaderas, y negra carbonilla en los ojos–. Pero ¿por qué, por qué el ir? Sencillamente porque Gil Robles, después ministro de la Guerra (1935), daba un mitin en el estadio de Mestalla, que resultó abarrotado. El boticario con la política.

Sí, mi padre era fan de la CEDA, no creo que con carnet, y a la capital del Turia se fue para oír al que llamaba «mi jefe». En suma, luego el disco en casa con el himno de la Ceda –«por la Patria y por Dios a morir»– con la ilusión de mi progenitor. Tiempo de revolución, por de pronto, política y de diversas marcas. Mas lo que deseo remarcar con ese viaje y tal fervor de partido, es que yo, niño, ni entendía bien todo aquello ni tal vez podría asimilar. Ah ¿y lo he entendido después al cabo de años noventa y cinco? La política. Yo no creería ni creo después en lo que creía mi padre, con absoluta independencia del partido que sea. No creo en el partidismo político, sea en Estado ut sic o de las Autonomías.

Y por otra vía ¿qué de Pedro Antonio, el Maestro Albañil? En aquella casa manchega –también en Segunda República–, la farmacia cerrada por mediodía, cualquiera que viniera en amistad, pura visita. Muy fijamente en mi memoria, un día manducando en el comedor, adyacente y comunicada, una galería en donde sentado visitante Pedro Antonio. ¡Qué retórico y enardecido con toda loa al orador Vázquez de Mella! Era su ídolo, el más «merecido» para España. Juan Vázquez de Mella y Fanjul, asturiano, político tradicionalista, ilustre disertador, que deseaba poner a España en buen camino, no de partidismo, sino de unidad e ideal patrio. Y ponderación entusiasmada en casa manchega, de aquel jefe de grupo albañil. Mas sépase –otra vez– yo niño ante mi plato y boca llena, completamente horro y ajeno también a ideales gloriosos como los de Vázquez de Mella, y Pedro Antonio, el albañil… En mi infancia, a pocos años antes del 36.

Pero sin olvidar aquello, ya ahora, en los noventa y cinco, me topo con un artículo –de noviembre, 2017– que me rememora precisamente a Pedro Antonio el albañil, «Mella y las autonomías», no por éstas sino por aquél, quien resulta de aires proféticos al hablar del descentralismo de España. En un discurso en Bilbao –25 abril 1019– expone su tesis: «En autonomismo sobre la base del régimen de partidos, tratarán éstos de aumentar su poder con menosprecio de autonomías inferiores como la familia y el individuo». Y el tal articulista, un tanto reciente, refiere el caso de Navarra que hasta la «transición democrática» los ayuntamientos allí conservaban la facultad de elegir a sus funcionarios, mas luego todo ha de ser según el Boletín Oficial predominante, regional, recordando a Vázquez de Mella que desechaba el autonomismo regional que «linda con el separatismo».

En fin, la política y mi increencia desde niño bien confirmada con lo actual. Repetiré el «cuento». Hubo un joven mero abogado de pueblo, «trepador» como el actual, que se aupó, todavía con Franco, como Ministro del Movimiento –le valió arrimarse a estratégicos, como Herrero Tejedor, jugar al tenis con el opusino López Rodó…– y luego en la nueva situación de Juan Carlos ya rey, de poco caletre según nos confidenció a profesores un tutor suyo, el abogadico brujulea, trampea y logra que le incluya en la terna que rigurosamente se presentaría al monarca y éste no determinaría ni, en legalidad, habría que decir Fernández Miranda responsable de tal terna, «lo que el rey nos ha pedido» –parece que yo, sí yo, lo estoy viendo en tve–. La trampa del abogado, ya presidente de todos los españoles, café para todos, para vascos y catalanes, para –traición al Ejército– el partido comunista legalizado, olvidado otrosí el «Servicio» creado en la misma República para combatir la «infiltración comunista», pero él presidente –y cómo luego vio su fracaso de partido–.

Así la política. No la creímos de muy niño, y mucho menos ahora. Nos pasma –ya lo hemos dicho– esa adhesión a un partido, a una ideología ajena. Y creemos en una «autonomía» personal, de verdaderos sujetos de libertad y cultura. No en esa juventud que no sabe lo que es un soneto –lo comprobamos repetidamente–, ni ha leído el Quijote, pero gregariamente sigue a los influencers, a los deportes, a no sé qué «creadores de contenido»… Con su pan se lo coman tal que sujetos a una democracia malnacida, mientras uno, sin política, se va yendo, yendo poquito a poco hacia levedad insustancial de cenizas en un jarrón que mis hijos piadosamente conserven.