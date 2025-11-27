Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vida sin política

Juan Antonio Ruescas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:05

Allá era, sin mucha más determinación de lugar que La Mancha, y en años, los de la Segunda República, muy allá cuando algunos contábamos unos ... cuatro o cinco años de existencia… Y quien era uno de los cuatro boticarios de la ciudad, sin más ni más, dijo a su oíslo que haría viaje hasta Valencia, en aquel «rápido» que pasaba desde Madrid (MZA). A ella, mi madre, claro, le dijo el motivo, que ella aceptaba, amable esposa. Yo, parvo infante, no sé si hasta después supe por qué mi padre hacía un viaje a Valencia –en aquellos trenes de paralelos tablones en posaderas, y negra carbonilla en los ojos–. Pero ¿por qué, por qué el ir? Sencillamente porque Gil Robles, después ministro de la Guerra (1935), daba un mitin en el estadio de Mestalla, que resultó abarrotado. El boticario con la política.

