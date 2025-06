El PSOE, un partido lastrado por la Guerra Civil

Una coalición gubernamental de izquierda radical presidida por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sostiene a diario innumerables ataques al Estado democrático de Derecho. ... Graves tensiones son urdidas por este individuo en el seno de la sociedad. Incomprensiblemente ufano, levanta muros en el ruedo político español. Injustos muros que le permiten distinguir, arbitrariamente, entre buenos y malos españoles, y tergiversar a voluntad la Historia. Es así que resulta adecuado preguntarse por la naturaleza y recorrido del partido político del citado dirigente, y juzgar su papel en la política española de nuestros días.

Antes convendría apuntar, en síntesis, las principales etapas del PSOE en su larga existencia, no todas ellas gloriosas. Desde su fundación –1879–, el PSOE asume el marxismo como doctrina de confrontación con la 'burguesía', una especie de guerra civil atenuada –Moa, 2024–. Representante de la clase obrera, el PSOE se situó contra el régimen liberal de la Restauración, precipitando la caída de la Monarquía alfonsina. En 1930 este partido juega a favor de la República. Empero en 1933 los socialistas rompen con la República, considerada 'burguesa'. En 1934 este partido se alza contra ella y le asesta un golpe revolucionario. En 1936 el PSOE integra el Frente Popular, liquidando la República. Guerra Civil y exilio. De 1939 a la muerte de Franco –1975–, el PSOE es un partido político desaparecido. Son los comunistas la única oposición al franquismo. En la Transición se hace del partido la nueva dirección de Suresnes encabezada por Felipe González. Llegado el Congreso extraordinario de 1979, el PSOE abandona la doctrina marxista. Hasta hoy.

¿Y cómo es el PSOE con Pedro Sánchez al frente? Una cosa es cierta: su alejamiento de los valores constitucionales democráticos, siguiendo la deriva inaugurada por su antecesor, Rodríguez Zapatero.

Del papel desempeñado por el PSOE en la gobernación de España puede afirmarse que este partido ha tenido un protagonismo zigzagueante, incoherente, polémico. Dice gobernar respetando la CE 1978, empero la 'práxis' y el talante políticos del PSOE acusan una importante tara: primero, propició el hundimiento de la Segunda República, con aquellas dos almas: la posibilista de Indalecio Prieto y la radical-revolucionaria de Largo Caballero. Dos almas que existencialmente reaparecen y se alternan en el tiempo.

A esa primera tara súmase la violencia que los socialistas ejercieron en el origen y desarrollo de la contienda. Ninguna reflexión. Ninguna alusión ni autocrítica. Contrariamente, culpan del sangriento conflicto exclusivamente a la derecha, tenida por golpista. Hoy todavía, para la izquierda española, la derecha no ostenta legitimidad para gobernar. Lo demuestran los actuales soportes políticos de Sánchez. Por la 'leyenda negra' construida interesadamente –el 'tenebroso' pasado de la derecha, reputada como heredera del franquismo–, para el socialismo sanchista ella no tiene legitimidad para gobernar. Descalificada 'ab initio' aunque gane elecciones; aunque no exista vínculo político entre el franquismo y los conservadores; aunque la derecha se refundara hace años –1989– y sus dirigentes hayan demostrado fehacientemente su credo democrático, el PSOE no tiene en cuenta esas 'minucias' y Pedro Sánchez, el sedicente Capitán, menos.

El PSOE es, podemos decir aún hoy, una formación lastrada por la Guerra Civil y el eco del exilio. Nunca ha entonado el 'mea culpa' por haber sido uno de los actores principales de aquella discordia civil. Recuperadas las libertades –1978–, no ha sentido la necesidad de hacer catarsis alguna. Por ello, podemos sostener que el PSOE actual y sus dirigentes no conocen otra manera de ¿gobernar? que levantando muros, alimentando confrontaciones ideológicas, acorralando a la oposición democrática, deslegitimándola para el gobierno del país, y tachándola, permanentemente, de franquista y/o fascista.

Así pues, los militantes del PSOE deberían conocer la historia del partido. Deberían revisar y actualizar su programa, su doctrina: cómo satisfacer el interés general, cómo alcanzar los fines sociales sin mayores traumatismos socio-políticos. Deberían ser humildes. Sólo los estúpidos se vanaglorian de poseer la verdad o de transitar por el camino acertado para alcanzar la felicidad y el bienestar de sus compatriotas. Un partido político no posee el monopolio de la verdad, ni dispone de mágicas soluciones para multiplicar panes y peces.

Insisto. El PSOE y su actual dirigencia, con Sánchez a la cabeza, necesitan reciclarse, soltar lastre guerracivilista, asumir sus compromisos con humildad, y, llegado el caso, no despreciar a nadie si su colaboración mejora el servicio público o consigue satisfacer el interés general. Sólo así una sociedad avanza y logra cotas de prosperidad y bienestar. El pluralismo político es también un valor constitucional. El 'aggiornamento' del PSOE deviene necesario. Ya huele pestilente tanta hispanofobia, tanto antifranquismo sobrevenido y tanta autosuficiencia vana y fracasada. Respetando la Historia y el Estado democrático de Derecho nos irá mejor.

* Profesor Titular de Derecho Administrativo. Presidente del Foro para la Concordia Civil. Miembro del Foro de Profesores