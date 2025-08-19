Es necesario y urgente proteger el parque Natural Cabo de Gata

Sr. Director: Es inaudito, demencial e irresponsable que no cuidemos entre todos, lo que nos ofrece la naturaleza y el patrimonio que tenemos, para que ... las próximas generaciones puedan disfrutarla.

El lunes 11 de agosto, contemplé con mucha pena y a la vez indignación, como los barcos de recreo estaba cerca de la playa de los Genoveses, playas protegidas dentro del parque Natural Cabo de Gata (área que alberga importantes praderas de posidonia, una fanerógama marina esencial para la biodiversidad del mar Mediterráneo). ¿No son conscientes estas personas que con el combustible que llevan sus embarcaciones contaminan y destrozan este vergel que protege a tanta especies marinas y lógicamente al ser humano?

Con este escrito y por el bien de todos, denuncio estas actuaciones y pido por favor a todas las instituciones y organizaciones que pongan freno a tanto atropello. Ojalá tomen conciencia y de esta manera podamos disfrutar todos de esta joya que tenemos en Almería.