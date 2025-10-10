Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LA CUARTA PARED

El derrumbe

«La arquitectura era, y sigue siendo, una forma de organizar el mundo material para hacerlo habitable, seguro, bello y digno»

José Moreno

Arquitecto

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:59

Mientras esta semana se celebra en todo el país la tradicional Semana de la Arquitectura ,como cada octubre —con infinidad de visitas guiadas a edificios ... emblemáticos, actos de entrega de placas del Docomomo Ibérico a viejas glorias construidas que siguen en pie y alguna que otra conferencia dirigida por y para los arquitectos—, un edificio se desploma en el centro de la capital y acaba con la vida de cuatro personas. El contraste resulta tan brutal como revelador: nuestro oficio se sigue jugando en el barro, entre el polvo de las obras, el sol de las cuatro de la tarde y los bocadillos de chóped sentados sobre una termoarcilla.

