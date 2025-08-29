Los primeros días en una casa nueva se viven como si uno habitara la vida de otro. Todo está limpio, sí, pero no es nuestro. ... La luz entra distinta, los sonidos rebotan raro en las paredes aún vacías, y el eco de los pasos recuerda constantemente que no hay alfombra, ni cuadros, ni siquiera una historia. Uno se sienta en el sofá y mira a su alrededor con una mezcla de emoción y extrañeza, como si el espacio todavía no nos reconociera. Todo está por estrenar, incluso nosotros mismos, que de repente caminamos más despacio y sentimos que cualquier gesto desentona en una casa impoluta y casi vacía que aún no ha aprendido nuestro ritmo ni nuestras rutinas.

Mudarse es, en el fondo, un pequeño duelo y una pequeña conquista. Se deja atrás un lugar lleno de hábitos y certezas, para empezar de cero en un entorno que aún no nos entiende. Las casas, al igual que las personas, necesitan tiempo para conocerse. Se trata de una relación bidireccional: tú te adaptas a la casa y ella se adapta a ti. Hacen falta varios días para encender y apagar la luz a la primera sin equivocarse de interruptor. El váter suena distinto y el frigorífico cierra con otra fuerza. Por mucho que habitemos el espacio, uno no vive realmente en un sitio hasta que sabe cómo esquivar esa esquina de la mesa baja sin golpearse el muslo. Y eso, claro, lleva tiempo.

Al principio vivimos rodeados de silencios. No de un silencio absoluto, sino uno construido a partir de ruidos desconocidos: una cañería que se queja, un vecino que arrastra muebles a medianoche, el crujido de la madera al enfriarse… Desde un primer momento parecen intrusos, como si recordaran a cada instante que todavía no pertenecemos del todo a ese lugar.

Nos obligan a escuchar con atención, a imaginar historias detrás de cada golpe. Pero esos sonidos, que al principio incomodan, con el tiempo terminan volviéndose familiares, casi tranquilizadores. Pasan de ser señales de extrañeza a convertirse en el telón de fondo de nuestra rutina, hasta el punto de que un día, si no se oyen, los echamos de menos.

Los primeros días se vive en piloto automático. Se duerme ligero, se desayuna de pie y se abren por costumbre las puertas de la cocina equivocadas buscando el vaso que ya no está donde solía. Pero poco a poco, sin apenas darnos cuenta y de manera totalmente natural, comenzamos a colonizar el espacio. Las cosas —esas que arrastramos de mudanza en mudanza, con cariño y obstinación— empiezan a ocupar su sitio. Una lámpara sobre la mesita, una foto en la estantería, una manta raída en el sofá: objetos que actúan como anclas emocionales, capaces de domesticar el espacio más hostil con su mera presencia.

Porque habitar es eso: una acumulación de gestos, de ritos cotidianos que transforman lo ajeno en propio. El hogar no lo hace el pavimento laminado color roble colocado en espiga, ni los metros cuadrados del dormitorio. Lo hacen las mañanas con café, las discusiones de pareja sobre dónde poner la mesa del comedor, los calcetines perdidos y los platos sin lavar. Esas pequeñas escenas van sedimentando, como capas invisibles de tiempo, hasta que un día uno se da cuenta de que, sin saber cómo, ya vive allí. Y entonces la casa deja de ser nueva. Y empieza a ser hogar.