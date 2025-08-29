Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LA CUARTA PARED

Casa nueva

«Hacen falta varios días para encender y apagar la luz a la primera sin equivocarse de interruptor»

José Moreno

www.medarquitectos.com

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:57

Los primeros días en una casa nueva se viven como si uno habitara la vida de otro. Todo está limpio, sí, pero no es nuestro. ... La luz entra distinta, los sonidos rebotan raro en las paredes aún vacías, y el eco de los pasos recuerda constantemente que no hay alfombra, ni cuadros, ni siquiera una historia. Uno se sienta en el sofá y mira a su alrededor con una mezcla de emoción y extrañeza, como si el espacio todavía no nos reconociera. Todo está por estrenar, incluso nosotros mismos, que de repente caminamos más despacio y sentimos que cualquier gesto desentona en una casa impoluta y casi vacía que aún no ha aprendido nuestro ritmo ni nuestras rutinas.

