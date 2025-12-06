Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Cerradura

Fiestas

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:17

Comenta

Tras el éxito de las fiestas del pueblo, el alcalde empezó a organizar conciertos los fines de semana. Los vecinos le paraban por la calle ... para felicitarle, y el alcalde no podía estar más orgulloso. Que si flamenco, pop, rock, heavy metal, hasta las ancianas bailaban de madrugada en la plaza, pues allí nunca se acababa la alegría. La fiebre por las celebraciones fue extendiéndose en el calendario. El día del orgullo gay, el de la mujer trabajadora, el del padre y la madre, el del niño y la niña, y el del abuelo y la abuela, incluso el día de la tata, que en el pueblo todavía había muchas. Ya empezaban las Navidades y, además de la cabalgata de Reyes, el alcalde había programado la llegada de Mamá Noel dos días antes que la de Papá Noel, y entremedias los días del elfo y la elfa, que no paraban de trabajar. Como él. Pero qué quebradero de cabeza para ajustar el presupuesto después de montar la noria, el tiovivo y la pista de patinaje sobre hielo. No había suficientes niños para tantos columpios. ¿Y las luces? Por la noche, parecía que era de día, y los pájaros estaban veinticuatro horas piando, tan eufóricos que, de puro frenesí, caían extenuados al suelo. La gente venía de otros pueblos para ver el alumbrado, y los ediles y colegas del partido le consultaban sobre cómo elaborar un completo programa de fiestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  3. 3 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  4. 4

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  5. 5

    El Granada CF recupera a Alemañ pero pierde a Pablo Sáenz
  6. 6

    La curiosa alternancia de Fran Árbol en la portería del Lorca Deportiva
  7. 7 El Covirán se bloquea
  8. 8

    Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»
  9. 9 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  10. 10

    Directo | Covirán-Basket Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fiestas