Comenta Compartir

Era impensable que surgieran los mosquitos en Islandia, debe ser el calentamiento que los llama. La tierra se calienta de vez en cuando y, lo ... mismo que ella, los humanos nos calentamos de vez en vez. Un mosquito en Islandia es como un pingüino en el Sáhara. Todo se andará. Mientras, en la 'Plaza Mayor', estamos distraídos con Andy y Lucas, La Oreja de Van Gogh y las desmemorias de Isabel Preysler. Igualmente, los autónomos están acongojados porque quieren crecer y la legislación se lo impide. ¿Cómo es posible que un país con gente valiosa y emprendedora esté siendo ahuyentada a otros lugares porque en España los tributos plomizos les impiden generar empleo y, medianamente, poder subsistir? Los impuestos, dijo Platón, qué deberían ser prudentes y moderados. Como debe ser. Y Juan Roig, el hombre de Mercadona, ha dicho –entre otras cosas interesantes– algo muy elemental y cierto. Tenemos que contribuir con nuestros impuestos. Es un deber. Pero lo importante es saber gestionarlos. Eso es lo necesario de qué forma se gestiona nuestro dinero y cuál es su utilidad.

Mientras, Ábalos, que está a un paso de entrar en la trena, lo veo en su escaño elevado en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, como si no fuera con él, tan presente como ausente, pero cobrando los estipendios que corresponden a una señoría. Dice Ábalos que está solo. «No tengo a nadie». Qué difícil de gestionar estas soledades, amigos autónomos. Qué difícil. La pasada semana nos han entretenido con esa biografía de tinta rosa que contiene las vitales experiencias amorosas de la filipina Isabel Preysler, que a sus 74 años desvela algunos devaneos con sus parejas. Por lo escuchado, en esos avances de promoción del libreto, Isabel sufrió los celos de Boyer –que lo conoció un lunes en las lentejas de Mona– y más tarde lo mandó al psiquiatra. Miguel se fue al especialista pero no volvió más a consulta. Al parecer, pudieron más sus celos que las recomendaciones médicas. Isabel presume de sus amantes porque, igualmente, asegura que Vargas Llosa, –que fue su última pareja oficial, aunque se despidió de ella «sans adieu», a la francesa– era terriblemente celoso. Pero también reconoce que le escribió unas cartas de amor –siete– muy hermosas e incluso eróticas. Y es que don Mario tenía una buena pluma para escribir. Lamentablemente, ambos finados no pueden ni afirmar ni negar que padecían el conocido Síndrome de Otelo. La muerte les ha impedido la réplica porque descansan en paz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión