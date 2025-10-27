Tinta rosa

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José María Guadalupe

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:20

Era impensable que surgieran los mosquitos en Islandia, debe ser el calentamiento que los llama. La tierra se calienta de vez en cuando y, lo ... mismo que ella, los humanos nos calentamos de vez en vez. Un mosquito en Islandia es como un pingüino en el Sáhara. Todo se andará. Mientras, en la 'Plaza Mayor', estamos distraídos con Andy y Lucas, La Oreja de Van Gogh y las desmemorias de Isabel Preysler. Igualmente, los autónomos están acongojados porque quieren crecer y la legislación se lo impide. ¿Cómo es posible que un país con gente valiosa y emprendedora esté siendo ahuyentada a otros lugares porque en España los tributos plomizos les impiden generar empleo y, medianamente, poder subsistir? Los impuestos, dijo Platón, qué deberían ser prudentes y moderados. Como debe ser. Y Juan Roig, el hombre de Mercadona, ha dicho –entre otras cosas interesantes– algo muy elemental y cierto. Tenemos que contribuir con nuestros impuestos. Es un deber. Pero lo importante es saber gestionarlos. Eso es lo necesario de qué forma se gestiona nuestro dinero y cuál es su utilidad.

