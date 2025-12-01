Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Con razón y sin ella, ¡uff!, cuánta travesía dialéctica para la nada

José María Guadalupe

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:51

No sé quiénes y cuántos aspiran a qué el líder de la oposición, Feijóo, presente una moción de censura al Gobierno sin tener los avales ... necesarios para ello. Es muy extraño ese empujón para un triple salto mortal –que lo conseguía Pinito del Oro sin red a 16 metros de altura, en los años 50– cuya acrobacia puede costarle la vida política. La prudencia objetiva de Alberto Núñez no solo está impregnada en su ADN gallego, sino en algo tan simple como el sentido común. Frase reiterada, con gran frecuencia, por Mariano Rajoy. Ese raciocinio de la lógica es el que, hasta ahora, está aplicando Feijóo. Algunos, próximos, opinan qué debería presentar la moción de censura aunque no tuviese el apoyo de la mayoría del Congreso. Total, ¿para qué? Sería como una letanía de palabras de oquedad repetitiva de las que ya estamos acostumbrados y llegaría a ser contraproducente, e incluso molesta, para el oído del paciente parroquiano. En los últimos años se ha dicho mucho sobre la gobernabilidad de España en los hemiciclos del Congreso y el Senado. Pero también la prensa, el periodismo libre, ha jugado un papel fundamental en el devenir de lo políticamente relevante. Un periódico, a mano, puede ser mucho más esclarecedor, respetuoso e interesante, informativamente, que una sesión parlamentaria.

