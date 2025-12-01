Comenta Compartir

No sé quiénes y cuántos aspiran a qué el líder de la oposición, Feijóo, presente una moción de censura al Gobierno sin tener los avales ... necesarios para ello. Es muy extraño ese empujón para un triple salto mortal –que lo conseguía Pinito del Oro sin red a 16 metros de altura, en los años 50– cuya acrobacia puede costarle la vida política. La prudencia objetiva de Alberto Núñez no solo está impregnada en su ADN gallego, sino en algo tan simple como el sentido común. Frase reiterada, con gran frecuencia, por Mariano Rajoy. Ese raciocinio de la lógica es el que, hasta ahora, está aplicando Feijóo. Algunos, próximos, opinan qué debería presentar la moción de censura aunque no tuviese el apoyo de la mayoría del Congreso. Total, ¿para qué? Sería como una letanía de palabras de oquedad repetitiva de las que ya estamos acostumbrados y llegaría a ser contraproducente, e incluso molesta, para el oído del paciente parroquiano. En los últimos años se ha dicho mucho sobre la gobernabilidad de España en los hemiciclos del Congreso y el Senado. Pero también la prensa, el periodismo libre, ha jugado un papel fundamental en el devenir de lo políticamente relevante. Un periódico, a mano, puede ser mucho más esclarecedor, respetuoso e interesante, informativamente, que una sesión parlamentaria.

El periódico guarda esas formas de estilo y respeto que, con frecuencia, echamos de menos en algunos diputados cuando arrojan, desde el atril, con verborrea cansina y grosera el latiguillo o muletilla prevista para la ocasión. Con razón y sin ella, ¡uff!, cuánta travesía dialéctica para la nada. Maquiavelo dejó escrita una frase rotunda: «Si se ha de herir a un hombre, debe hacerse tan gravemente que no se pueda temer su venganza». Alberto Núñez Feijóo creo que debe esperar a qué caiga la fruta madura. Está casi todo dicho. Y algo más se espera. No hay que mover un músculo. En el andén de ése tren, que pasará en su momento, hay que ir ligero de equipaje. Ya digo, algunos de la cohorte piensan lo contrario y quieren que Feijóo presente una moción de censura, en la Carrera de San Jerónimo para sufrir una derrota con efectos demoledores. ¿Con qué intención le anima ése puñado de estrategas? ¡Vaya usted a saber!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión