El padre de la novia

Andrea, de las variadas y abundantes relaciones conocidas que ha mantenido José Luis Ábalos, me parece la mujer más agraciada de todas. Empleo lo de ... agraciada por no decirle guapa porque no quiero líos con la vicepresidenta la de Sumar, Yolanda Díaz, que es bastante susceptible al adjetivo. Recordarán que un compañero de la prensa –con severa presbicia– le dijo un día a las puertas del congreso, que estaba muy guapa y aquel 'exabrupto' le indignó de tal manera que armó la marimorena por toda la constelación mediática. Como tiene ese espíritu protector tan desarrollado la gallega, y piensa que decirle guapa a una mujer es ofensivo y humillante, emplearé otros términos para evitar conflictos. Decía que Andrea es 'beautiful' y ha sido durante cuatro años novia de José Luis, hasta el punto de prometerle casorio. Pienso que se lo decía a todas, pero estos casanovas del tres al cuarto, conquistadas sus víctimas si te he visto no me acuerdo. La fuengiroleña de 28 añitos conoció al exministro y quedó prendada del prenda, lo cual tiene su mérito. Algo debe tener oculto el hoy diputado imputado porque la atractiva malagueña, a quien le prometió amor eterno, se ha convertido en una de las más ardorosas defensoras del político que, aparentemente, pende de un hilo y puede dar con sus huesos en la trena.

Lo verdaderamente curioso es que el padre –no hay más que uno– de la fermosa doncella se ha puesto igualmente en primera línea protectora como su hija y convertido en solidario defensor de Ábalos. Dice que su hija está enamorada hasta el tuétano y que el único problema que no le gustó, cuando iniciaron la relación, es que Ábalos era socialista. Hombre, tampoco puede usted estigmatizar a don José Luis por ser socialista –que lo más probable es que no lo sea–, tendría que haberle preocupado más si era una persona honesta. Porque dejar a nuestros hijos en manos de vagos y maleantes es muy arriesgado y a la larga bastante peligroso. En cualquier caso le honra a usted y a su hija –que debe esconder en su bosque metafórico diferentes elementos exculpatorios– el estar dispuestos a echarle una mano al acusado de hacer juegos trileros. La historia tiene un puntito de romanticismo y de lealtad a la que no quiere corresponder el investigado por presunta corrupción, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. De momento, Ábalos le ha recomendado a Andrea que no pise charcos de fango y se vaya buscando un abogado. Esperemos cómo transcurren los tiempos y que sea la justicia con su lentitud, la que determine. Aunque en el caso de Cerdán no ha podido ser más expeditiva. Es evidente que la muchacha está atrapada por razones delicadas al margen de sus sentimientos amorosos. «La libertad de ser uno mismo es un regalo que solo uno puede darse». Andrea, es una frase que he leído por ahí. Puedes aplicarla si quieres o puedes. Yo te mando un ramito de biznaga literaria para que no pierdas el olfato.

