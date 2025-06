Con qué firmeza y cariño, Zira para los amigos, la primera dama gala le endiñó una evidente 'ostilina' a su alumno, esposo y presidente de ... Francia, Emmanuel Macron, cuando se disponían a descender del avión, ya en tierras de Vietnam. Oficialmente, se ha dicho que al parecer se trató de un gesto de broma el de Brigitte, pero nadie se lo ha creído hasta ahora incluyendo al 'Jorobado de Notre Dame'. Y es que no parece lógico que la pareja estuviese jugando al abejorro en esos instantes. Algunas 'fontaneras' apuntan a la posibilidad de que Macron, en un arrebato de última hora, se dejara llevar por su instinto sexual animal y tras un pasamano por las asentaderas de la azafata recibió un directo a lo José Legrá, q.e.p.d., de la enojada Brigitte que Enmanuel encajó con una abierta sonrisa para bajar por las escalerillas, a modo institucional, acompañado fraternalmente de su linda esposa y presunta agresora.

Las redes arden con memes donde la IA hace las delicias de la parroquia, al ver a la pareja dándose serios mandobles de mutuo acuerdo y terminar como el asalto a la Bastilla. Gusta mucho al personal, las trifulcas que empiezan con «tú y tú más» y terminan con «te lo advertí y yo también». Al margen de sexos, pancartas y batucadas no es deseable que utilicemos las agresiones físicas o verbales en nuestra convivencia. No parece muy conveniente tomarse a broma la violencia. Los psicólogos aconsejan que seamos alegres, afectuosos, educados y comprensivos en nuestras relaciones sociales porque esa actitud nos garantiza más años de vida, lo cual no quiere decir que una persona con malafollá se muera antes de su fecha de caducidad, pero no cabe duda que será un personaje 'hartible' a lo largo de su vida y posiblemente después de su muerte. Estamos acostumbrándonos a la normalidad, diaria, de demasiados crímenes pasionales nunca justificados y ello tristemente no parece tener un final ni humano ni legalmente resolutivo. Así que cuidado con la mano que mece la cara.

Pedro Calderón de la Barca escribió en 1640 'Manos blancas no ofenden' y el título de la obra, al parecer, fue utilizado por Calomarde ministro de Fernando VII, quien persuadió al rey para restablecer la ley Sálica que prohibía a las mujeres reinar. Luisa Carlota de Borbón –cuñada de Fernando VII– reaccionó enfurecida por la artimaña de Calomarde y le arreó dos certeras bofetadas a lo que el ministro, impertérrito, se dice que pronunció la frase: «Manos blancas no ofenden».

Hoy, esa frase ha quedado en la literatura pero hacerla realidad puede ser peligrosa. No sé cómo acabará el matrimonio de Brigitte y Emmanuel. Estos emparejamientos suelen durar mientras dura el poder. En todo caso, sería bueno que firmaran un armisticio temporal y no llegaran a reproducir 'La guerra de los Rose' cualquier día, en el Palacio del Elíseo.