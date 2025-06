Maldita escoba

Hay algunos padres y educadores que son extremadamente rígidos y aún practican con sus hijos hábitos del pasado en la creencia de que 'la letra ... con sangre entra'. Lo cierto es que la sociedad ha evolucionado y han cambiado las leyes que advierten de un proceso penal para quienes se atrevan a agredir, con un simple sopapo, a uno de sus vástagos. En el Pleistoceno de mi púber recibíamos castigos físicos en casa y en el colegio y los aceptábamos a regañadientes con absoluta resignación porque éramos conscientes de lo coñazo que éramos en determinados momentos. Padres y profesores, cuando llegaban a un nivel de desesperación te tiraban cualquier objeto a mano. En casa volaban las zapatillas, creo que eran de la marca Wamba, y en clase el taco de borrar la pizarra o la popular «chasca» de los Maristas, que nunca se la vi lanzar al Hermano Crispín de imborrable memoria. No recuerdo que ningún imberbe denunciara por agresión a padres ni maestros ni que la reprimenda física y oral les ocasionara ningún trauma como para visitar al psicoanalista.

Ya han leído ustedes lo que le ha ocurrido a una señora de Almería que comenzó a discutir con su hijito, no se sabe porque causa, y llegando la bronca a mayores la progenitora cometió el error de golpear al chaval con lo que tenía a mano: una escoba. Cuando se dio a conocer la noticia me acordé de la cantidad de escobazos que he recibido yo de pequeño en 'el tren de la bruja' que cada Corpus acudía al ferial, pero hay que advertir que los escobazos del feriante, disfrazado de «meiga», eran sutiles y divertidos y, por tanto, sin ánimo de dañar físicamente. Por otro lado la gracia de este columpio está en arrebatarle la escoba a la «bruja» cuestión que, en el caso de Almería, no pudo hacer el infante pero sí tuvo el valor de denunciar a su madre que ha sido condenada a dos años sin poder acercarse a su hijo, cumplir 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad –supongo que barriendo las calles– y pagar una multa de 50 euros. Es posible que en esos dos años de separación judicial ambos recapaciten y se echen de menos, vamos, que se extrañen como dicen los hispanoamericanos y se arrepientan de vanas discusiones y agresiones que suelen terminar de mala manera. Desde el Pleistoceno al día de hoy –la Edad del Algodón– han cambiado las cosas y la señora de Almería las ignoró. ¡Maldita escoba!

Este caso judicial choca con el aumento, desde hace años, de la violencia filioparental. En las fiscalías de menores se acumulan expedientes de este tipo de violencia que aumenta progresivamente y que por lo general no se hace pública por pudor de los progenitores, que suelen tragarse las lágrimas en casa y curarse las «heridas» visitando al psicólogo.